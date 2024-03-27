亞洲經濟料增4.5%

南亞升幅居首 GDP規模全球佔比近半 亞洲各國疫後經濟復常步伐不一，不過博鰲亞洲論壇昨發表的《亞洲經濟前景與一體化進程2024年度報告》仍預期，今年亞洲經濟增速或見4.5%，有望高於去年。其中包括印度等南亞地區增長料達5.8%，較去年上升0.4個百分點，繼續居於亞洲各地區之首。中國、印尼、日本等東亞地區的經濟增長，則料連續第二年維持在4.3%。至於按購買力平價（PPP）計算，該組織預期，亞洲經濟體今年國內生產總值（GDP）規模佔全球比重為49%，按年提高0.5個百分點。

報告提及，今年仍是全球經濟動盪與分化的一年，亞洲經濟面臨的外部環境依然嚴峻，同時需要應對好內部挑戰，但亞洲經濟增長和地區經濟整合的動力仍然強勁。

全球10大電商 中企佔4席 通脹方面，該組織認為，年內亞洲地區的通脹繼續面臨較大不確定性，將受經濟增長、工資走勢、大宗商品價格、國際運輸成本及亞洲貨幣匯價影響。至於單看內地今年物價走勢，估計隨着中央明確提出着力擴大內需，需求不足的問題將逐步緩和，居民消費價格可望溫和上漲。

本港首兩月出口漲16% 至於電商業近年在全球發展如日方中之際，統計處昨發表2月外貿數字卻顯示，本港整體出口和進口貨值均按年跌0.8%和1.8%，差過預期的升2%及跌1%。按主要貨品類別劃分，「非鐵金屬」期內出口貨值跌38.1%、「電動機械、儀器和用具及零件」則跌2.6%。

撇除農曆新年的季節因素影響，將1、2月份的貿易數字合併計，整體出口貨值按年升16.6%，進口貨值上升9.7%；首兩月有形貿易逆差381億元，相等於商品進口貨值的5.4%。

另邊廂，香港「勁敵」新加坡昨亦公布2月工業生產數字，按年升3.8%，遠勝市場預期；經季調後按月更回升14.2%，主要受生物製藥、化學、運輸設備機械等行業產出增加所帶動，可見星港兩地在產業布局呈天淵之別，亦凸顯港府對發展新產業根本欠統籌之能，缺乏藍圖和野心。

外資回流內地繼續有新消息，近日倫敦大學退休金計劃向中國證監會遞交合格境外投資者資格（QFII）的申請，並於當日正式獲受理，是繼英國養老保障基金委員會獲批合格境外投資者資格後，另一外資布局內地市場。

亞洲各區域GDP增長