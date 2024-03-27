恒指漲144點 料長假前維持悶局

港股期指結算前夕，恒生指數高開74點於16,548點後，一度倒跌21點，回落至16,452點，午後轉強，升幅一度擴至255點見16,728點，全日收報16,618點，升144點或0.87%。資深股評人陳炳強表示，復活節假期臨近，港股料較淡靜，暫未見到有特別因素令大市向上或向下突破，恒指料會維持悶局，在16,000至17,000點徘徊。

阿里同時計劃向菜鳥的少數股東發出要約，以每股0.62美元收購其持有的所有菜鳥已發行股份，總對價最高可達37.5億美元（約292.5億港元），之後打算調整菜鳥部分業務，增強與國內外電商業務的戰略協同，並支持菜鳥拓展全球網絡。