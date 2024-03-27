恒指漲144點 料長假前維持悶局
港股期指結算前夕，恒生指數高開74點於16,548點後，一度倒跌21點，回落至16,452點，午後轉強，升幅一度擴至255點見16,728點，全日收報16,618點，升144點或0.87%。資深股評人陳炳強表示，復活節假期臨近，港股料較淡靜，暫未見到有特別因素令大市向上或向下突破，恒指料會維持悶局，在16,000至17,000點徘徊。
藥明生物少賺23%
國企指數及科技指數昨日分別升1.23%及0.99%，主板成交1,086億元，北水淨流入45.26億元。
菜鳥撤回港IPO申請
另外，阿里巴巴(09988)宣布，旗下物流公司菜鳥智慧物流網絡經已撤回在香港聯交所的首次公開招股（IPO）申請。
阿里同時計劃向菜鳥的少數股東發出要約，以每股0.62美元收購其持有的所有菜鳥已發行股份，總對價最高可達37.5億美元（約292.5億港元），之後打算調整菜鳥部分業務，增強與國內外電商業務的戰略協同，並支持菜鳥拓展全球網絡。
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