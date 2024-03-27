禹洲去年虧損105億 中渝置地續見紅

禹洲的最新財報續載有獨立核數師發出非標準報告，提及截至去年底止，流動負債淨額95.97億元及未付清優先票據利息8.42億美元（相當於59.6億元人民幣）及未支付優先票據的本金共計20.98億美元（相當於148.52億元人民幣）等，可能對公司持續經營的能力構成重大疑慮。惟公司董事已考慮集團正採取的措施，認為集團能持續經營。

不過，面對行業前所未有的巨大變革，禹洲深知其中的挑戰和艱難。去年，其投資物業公允值虧損淨額激增約8.6倍至30.33億元，主因市場環境惡化導致廈門、武漢及深圳等部分投資物業公允值下降所致。去年底止，淨負債比率更達976.32%。

去年賣樓銷售成績位列業界第四的潤置，已售尚未結算的營業額就有2,841.5億元，其中，1,938.6億元料於今年結算。管理層預期，未來內地樓市政策將持續放寬，估今年樓市會築底回穩。據報該企將促進資產證券化，公開募集基礎設施證券投資基金（REITs）發行規模未來5年冀達500億元以上。