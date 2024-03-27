安踏盈利首破百億

展望趨審慎 續擴張門店 儘管去年10月公司已訂下2024至2026年的激進目標，包括安踏品牌的零售額以雙位數增長、FILA品牌將實現400億至500億元零售額的目標、DESCENTE與KOLON SPORT力爭打造為百億品牌，但該企最新財報提及今年展望時，口風轉趨審慎，主要是環球經濟尚有不明朗因素，地緣政治風險的持續影響，加上去年上半年有較高基數效應，對今年的業務展望持審慎樂觀的態度，並會持續推進整體門店擴張計劃。

若論公司總收益增速，較2022年的8.8%增速足足翻近一倍，但較2021年的38.9%增長尚有差距，外界認為或與佔收入近半的安踏品牌增速放緩有關。去年安踏品牌收益升不足一成，即比2022年的15.45%進一步減速，故市場留意安踏品牌實現今後3年規劃目標上會否更添挑戰性。

不過，子品牌FILA去年收益及經營溢利重啟增長的勢頭銳不可當，按年各增16.63%及60.79%，毛利率亦升至69%，難怪公司也形容FILA的多項運營指標均超越業務目標。

Amer Sports業務方面，安踏作為大股東，以合營方式投資AS Holding，透過今年2月在美上市的Amer Sports，手握Arc'teryx、Salomon、Wilson 3大核心品牌。雖然AS Holding於去年錄淨虧損13.67億元，按年盈轉虧，主要歸因於已確認的無形資產減值損失所致，該合營全年除息、稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）達37.45億元，按年升45.43%。

安踏2023年業績摘要 安踏今年開店大計