安踏盈利首破百億
上年多賺34%增派息 股價3個月高
穩居中國體育用品市場首位的安踏體育(02020)，去年盈利首破百億元（人民幣‧下同）大關，按年大增34.86%，狂賺102.36億元，收益升16.22%至623.56億元新高，主因內地各項刺激內需的政策持續利好；擬派末期息每股1.15港元，按年多近六成，消息刺激其股價昨午由跌轉升，全日攀升3.14%，收報83.55港元，為逾3個月收市高位。
展望趨審慎 續擴張門店
儘管去年10月公司已訂下2024至2026年的激進目標，包括安踏品牌的零售額以雙位數增長、FILA品牌將實現400億至500億元零售額的目標、DESCENTE與KOLON SPORT力爭打造為百億品牌，但該企最新財報提及今年展望時，口風轉趨審慎，主要是環球經濟尚有不明朗因素，地緣政治風險的持續影響，加上去年上半年有較高基數效應，對今年的業務展望持審慎樂觀的態度，並會持續推進整體門店擴張計劃。
若論公司總收益增速，較2022年的8.8%增速足足翻近一倍，但較2021年的38.9%增長尚有差距，外界認為或與佔收入近半的安踏品牌增速放緩有關。去年安踏品牌收益升不足一成，即比2022年的15.45%進一步減速，故市場留意安踏品牌實現今後3年規劃目標上會否更添挑戰性。
不過，子品牌FILA去年收益及經營溢利重啟增長的勢頭銳不可當，按年各增16.63%及60.79%，毛利率亦升至69%，難怪公司也形容FILA的多項運營指標均超越業務目標。
Amer Sports業務方面，安踏作為大股東，以合營方式投資AS Holding，透過今年2月在美上市的Amer Sports，手握Arc'teryx、Salomon、Wilson 3大核心品牌。雖然AS Holding於去年錄淨虧損13.67億元，按年盈轉虧，主要歸因於已確認的無形資產減值損失所致，該合營全年除息、稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）達37.45億元，按年升45.43%。
需求弱 申洲收入挫一成
申洲國際(02313)也是中午休市公布去年業績，但純利按年跌0.12%，錄45.57億元；收入挫一成至249.69億元，因市場需求疲弱，尤其是歐美市場的運動服裝訂單需求下降，及期內多數零售品牌商為進一步降低早期庫存，影響客戶對採購需求。公司擬增派末期息至每股1.08港元，昨日午後股價反覆，收市報65.8港元，升1.46%。
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