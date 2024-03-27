中電信預告派息比率3年上75%

中電信去年資本開支988.38億元，本年預算960億元，即減少2.9%。柯氏解釋，主要是資本開支結構性調整，將更多投入在智能化，若無像5G、6G大規模的投入，可保持下跌。

該公司去年服務收入升6.9%至4,649.65億元。流動服務的每月每戶平均收入（ARPU）微升0.4%至45.4元，5G的ARPU卻降7.1%至47.2元。執行副總裁唐珂派「定心丸」，今年會控制5G ARPU跌幅，整體流動ARPU料穩中有升。

涵蓋雲計算等的工業互聯網收入去年增長17.94%至1,388.9億元，服務收入約70%的增長源於此。就集團早前入股國盾量子，柯瑞文表示，電訊設施須把握核心技術，於原有設備疊加科技發展，包括網絡、雲、人工智能（AI）、量子計算及安全，而集團未來會推出「量子計算雲平台」，讓各方享有量子計算服務。