中電信預告派息比率3年上75%
中國電信(00728)去年純利增長10.32%至304.46億元（人民幣‧下同），每股基本盈利0.33元，派末期息每股0.09元，連同中期息全年派息0.2332元，按年增派19%，派息比率70%。董事長柯瑞文預告，2024年起3年內現金派息比率逐步提升至75%以上。
中電信去年資本開支988.38億元，本年預算960億元，即減少2.9%。柯氏解釋，主要是資本開支結構性調整，將更多投入在智能化，若無像5G、6G大規模的投入，可保持下跌。
該公司去年服務收入升6.9%至4,649.65億元。流動服務的每月每戶平均收入（ARPU）微升0.4%至45.4元，5G的ARPU卻降7.1%至47.2元。執行副總裁唐珂派「定心丸」，今年會控制5G ARPU跌幅，整體流動ARPU料穩中有升。
涵蓋雲計算等的工業互聯網收入去年增長17.94%至1,388.9億元，服務收入約70%的增長源於此。就集團早前入股國盾量子，柯瑞文表示，電訊設施須把握核心技術，於原有設備疊加科技發展，包括網絡、雲、人工智能（AI）、量子計算及安全，而集團未來會推出「量子計算雲平台」，讓各方享有量子計算服務。
商湯生成式AI收入勁
另邊廂，商湯(00020)去年經調整淨虧損擴大14.31%至54.14億元，不派末期息，但生成式AI收入大增近兩倍至11.83億元，佔比大增至34.8%，並稱增加使用華為昇騰等內地品牌的晶片，因為有個號稱幾乎比肩英偉達（Nvidia）的計算體系。
同受美國制裁的中芯國際(00981)則向華潤集團悉售內地晶片封測服務商長電科技的股份，套現約66.36億元，聚焦主業發展，預計本次交易產生的稅前收益約12.45億元。
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