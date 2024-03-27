比亞迪汽車毛利率勁過特斯拉
即使電動車減價戰愈來愈激烈，內地電動車龍頭企業比亞迪股份(01211)去年收入及盈利錄得不俗增長，期內汽車、汽車相關產品及其他產品毛利率依然有改善，擴2.63個百分點至23.02%，單計下半年更達到24.81%，勝過來自美國競爭對手特斯拉（Tesla）的16.2%。
響應國策 提高股息
比亞迪去年收入為6,023.15億元（人民幣‧下同），按年增42.04%；純利按年增80.72%至30.04億元。汽車相關業務收入按年增48.9%至4,834.53億元。
儘管去年第四季純利按年增速降至約18%，被指是2022年首季後最慢，展望今年，集團預期中國新能源汽車市場將延續強勁增長勢頭，進入「千萬輛級時代」，滲透率有望再突破；並將持續推進多品牌矩陣布局，加速業務出海進程。
值得留意的是，比亞迪亦大幅增加派息，擬每10股派30.96元的全年派息，相較2022年同期大增1.71倍。雖然股息率不算高，但亦算是響應了內地當局提出「要大力提升上市公司質量和投資價值」的指導方向，與股東分享經營發展的成果，同時表明不送紅股，不以公積金轉增股本。
至於比亞迪旗下的比亞迪電子(00285)去年收入增長21.24%至1,299.56億元，純利亦大增1.17倍至40.41億元，主要受惠於產能利用率提升，使得盈利能力進一步改善。就業務分項而言，增長最快的是包括智能駕駛座艙系統、聲學系統、車載充電系統在內的新能源汽車業務板塊，該業務收入按年增52.17%至140.96億元，佔整體10.85%。
而其餘兩大業務，即新型智能產品業務、消費電子業務，收入按年分別增長21.27%及18.5%。該企宣派末期息每股0.538元，大增2.26倍。
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