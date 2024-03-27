比亞迪汽車毛利率勁過特斯拉

值得留意的是，比亞迪亦大幅增加派息，擬每10股派30.96元的全年派息，相較2022年同期大增1.71倍。雖然股息率不算高，但亦算是響應了內地當局提出「要大力提升上市公司質量和投資價值」的指導方向，與股東分享經營發展的成果，同時表明不送紅股，不以公積金轉增股本。