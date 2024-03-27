日清多賺半成 息逾15仙

日清去年收入38.33億元，按年跌5.76%；每股盈利31.64仙。期內，香港及其他亞洲業務收入15.13億元，按年跌6.47%；經營溢利按年跌24.47%至8,508.5萬元，因銷售量下降削弱了若干固定成本及開支的最優化利用。內地業務收入23.19億元，按年跌5.29%，佔集團總收入60.5%；經營溢利按年升11.84%至3.5億元。

該企表示，毛利率上升，主要是2022年中港實施價格調整以抵銷生產成本飆升，及主要原材料成本緩和所致。期內純利率為8.6%，按年上升0.9個百分點，主要是收購珠海玉海岸永南食品少數股權帶來的溢利貢獻，以及併入日清越南。去年該企資本開支3.29億元，主要由於收購日清越南及中港生產廠房的股本投資所致。

外遊增 超市銷售插7% 日清又指，去年疫情緩解後市民偏好外出用膳，及國際與跨境外遊人數加劇影響，超級市場及百貨公司內超級市場部門的零售業銷售額按年下跌7.1%，且下半年港人北上消費增加，而入境旅客數目僅約為2019年入境旅客數目的60%，該企亦受到日用品消費低迷影響。