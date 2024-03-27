萬洲盈利減半 料豬價彈
藍籌食品股萬洲國際(00288)去年生物公允價值調整前盈利6.06億美元，按年倒退56.74%；每股基本盈利4.72美仙，末期股息維持派每股25港仙。行政總裁郭麗軍表示，今年中國生豬供應充足，預期今年豬價將呈「前低後高」，而美國豬價將受惠供應減少而有望提升。
公司去年收入262.36億美元，按年減少6.75%，因肉製品及豬肉的銷量及平均銷售價下跌；經營利潤14.71億美元，跌29.71%，因豬肉分部錄得經營虧損，而該分部2022年則錄得經營利潤。
郭氏預期，今年經濟狀況平均、消費有序增長，加上大中商品及飼料價格下調，有助緩解經營成本，相信中國及美國整體業務有望改善。
期內，肉製品業務收入按年跌7.11%至135.23億美元，經營利潤20.5億美元，減少0.72%；豬肉業務收入跌8.37%至108.1億美元，經營虧損4.8億美元，2022年度為經營利潤3,000萬美元。
該集團主席萬隆強調，今年會繼續推動產品結構調整，擴大銷售網絡及控制成本，以推動業績增長，亦會持續整合全球資源，堅持推行「兩調一控」，發揮肉類產業化、規模化及多元化等優勢，繼續「做大做強」。
海底撈純利44億 漲兩倍
另外，內地火鍋股海底撈(06862)去年盈利44.99億元人民幣，按年增長2.27倍，每股基本盈利0.83元人民幣，擬派末期息每股0.824港元。
海底撈去年持續經營業務收入414.53億元人民幣，按年增長33.55%。該公司表示，因整體消費環境復甦，消費者外出就餐次數相對增加，海底撈餐廳翻枱率顯著提升。去年整體翻枱率為每天3.8次，同店翻枱率為每天3.9次。
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