農夫山泉增長勝康師傅

業績公告顯示，農夫山泉去年收入增長28.36%至426.67億元，整體毛利率擴闊2.09個百分點至59.54%，主要原因是紙箱、標籤及部分原料採購成本下降，至於末期兼全年股息為每股0.75元，增加10.29%。

茶飲溢利翻倍 貢獻大 「媚日」風波源於旗下一款茶飲的包裝，而茶飲正是集團當前的增長引擎。即飲茶類產品去年收入大增83.3%至126.58億元，溢利大增1.04倍至56.22億元，可以說集團溢利增量約六成來自茶飲，溢利率亦冠絕各個列帳分部。

功能飲料產品去年收入增長27.72%至49.01億元，溢利升34.79%至20.67億元，溢利率同樣高於40%；果汁飲料產品收入升22.74%至35.33億元，溢利升63.02%至9.45億元。

其他飲品愈做愈大之際，水類產品收入升10.94%至202.62億元，溢利升14.02%至73.47億元。即使這項本業的收入貢獻終於跌至50%以下，集團仍多管齊下推動增長，除了加強宣傳水源如何天然，還推出兔年相關的特別版，並透過人體工學設計等升級4L天然水產品的「把手瓶」、深化它「煮飯燒菜更方便」的廚房用水定位，進一步拓展水產品的使用場景。

所以康師傅去年純利仍增長18.43%至31.17億元，末期息相應地加18.4%至27.66分，連同中期息每股派55.32分，等同將列帳盈利全數分派給股東。

內地飲料企業去年業績摘要