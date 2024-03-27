新盤焦點：Blue Coast日內開價 接千二查詢
鐵路盤銷售部署進入最後直路。長實集團(01113)旗下香港仔黃竹坑站港島南岸第3期Blue Coast，有機會日內公布首張價單。該集團營業部首席經理郭子威表示，項目至今已接獲約1,200個查詢，本地客佔約八成，不少來自西半山、港島東及啟德。
天璽•海單日套2.5億
長實營業部助理首席經理楊桂玲稱，昨曝光的示範單位為第1B座28樓C室，實用面積972方呎，屬「大三房」間隔。該類戶型有機會在首批單位中推出。當公布首張價單後，將隨即開放示範單位予公眾參觀。
市場續錄大手成交。新鴻基地產(00016)的啟德天璽•海，昨招標沽出4伙，單日套現約2.59億元。當中有兩伙相鄰單位由同一組買家斥約1.77億元購入，包括第1座16樓A室四房戶，實用面積2,183方呎，成交價逾1.16億元，呎價53,300元。同系天水圍Wetland Seasons Bay第3期，昨沽7伙兩房戶，總成交額4,445.63萬元。
華潤置地（海外）及保利置業集團(00119)合作的啟德澐璟，周六以價單形式出售81伙，折實價1,235.22萬元起，折實呎價23,129元起；同日招標89伙。
恒基地產(00012)等6大發展商合作的同區天瀧，招標售出第2座9樓B室三房戶，實用面積1,002方呎，成交價3,093萬元，呎價約30,868元。
ONE STANLEY快開放現樓
建灝地產的港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，最快周五開放現樓供預約參觀，準買家須攜帶100萬元本票作為參觀條件。集團投資及銷售部董事鄭智荣稱，項目公布命名至今，已接獲約5,000個查詢，當中一半為內地客。
Bal Residence加推35伙
他續指，項目價錢會參考九龍及港島的超級豪宅，近期同類分層戶呎價約4萬至7萬元，洋房呎價介乎5萬至8萬元，稍後公布銷售安排。
麗新發展(00488)的觀塘Bal Residence，昨加推價單第3號共35伙，扣除所有折扣後，一房單位折實售價431.69萬元起，呎價約13,819元起，並首度推出平台特色戶，新價單折實平均呎價約14,995元。
SEASONS PLACE超購40倍
會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，早前首輪沽清368伙後，今日次輪以價單形式發售282伙。公司副主席兼常務董事黃光耀稱，第二輪最終接獲11,780張認購登記，超額認購逾40倍。出售的單位涵蓋一房至三房，折實價452.3萬元起。
維港滙III出新價單
他續指，集團旗下住宅項目自撤辣後累沽逾570伙，套現超過60億元。同系計劃年內推售的灣仔春園街項目，有投資者正洽購全幢。該公司與信和置業(00083)合作的西南九龍維港滙III，昨上載價單6號，提供40伙，折實價904.04萬元起。當中，27伙特選兩房單位，享有3.75%的代繳從價印花稅優惠。
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