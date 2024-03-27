新盤焦點：Blue Coast日內開價 接千二查詢

天璽•海單日套2.5億 長實營業部助理首席經理楊桂玲稱，昨曝光的示範單位為第1B座28樓C室，實用面積972方呎，屬「大三房」間隔。該類戶型有機會在首批單位中推出。當公布首張價單後，將隨即開放示範單位予公眾參觀。

ONE STANLEY快開放現樓 建灝地產的港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，最快周五開放現樓供預約參觀，準買家須攜帶100萬元本票作為參觀條件。集團投資及銷售部董事鄭智荣稱，項目公布命名至今，已接獲約5,000個查詢，當中一半為內地客。

Bal Residence加推35伙 他續指，項目價錢會參考九龍及港島的超級豪宅，近期同類分層戶呎價約4萬至7萬元，洋房呎價介乎5萬至8萬元，稍後公布銷售安排。

SEASONS PLACE超購40倍 會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，早前首輪沽清368伙後，今日次輪以價單形式發售282伙。公司副主席兼常務董事黃光耀稱，第二輪最終接獲11,780張認購登記，超額認購逾40倍。出售的單位涵蓋一房至三房，折實價452.3萬元起。