珀麗灣移民盤呎售8604元 6年貶25％

離島二手樓錄多宗蝕讓成交，其中，馬灣珀麗灣連續兩日錄損手，兩房移民盤成交呎價僅約8,604元，約6年帳面貶值約25%。大嶼山愉景灣頤峰一房單位放盤多時，減價至345萬元易手，比9年前購入價帳面再平33萬元。

美聯凌光盛表示，上述為珀麗灣15座低層H室，實用面積約523方呎，原業主移民賣樓，叫價475萬元，外區用家議價後以450萬元承接，原業主2018年以600萬元購入，帳蝕150萬元。

中原丘祥麟指，愉景灣3月暫錄約31宗買賣，包括頤峰2座低層B室，實用面積約439方呎，今年初叫價調整至380萬元，再減35萬元獲用家購入，呎價約7,859元，原業主於2015年以378萬元購入，帳面跌約8.7%。

溱柏套三房做價新低 青衣二手屋苑都有損手。利嘉閣梁均耀稱，曉峰園2座中層F室兩房戶，實用面積約546方呎，減價至628萬元易手，呎價約11,502元，約4年帳面蒸發約13.4%。

二手市場昨再現至少8宗蝕讓。中原王勤學稱，元朗溱柏9座高層K室，實用面積約772方呎，成交價685萬元，創屋苑套三房戶入伙以來新低，呎價約8,873元，約5年帳蝕115萬元。

銀主出貨更積極，筲箕灣香島半個月內連沽兩伙，市場消息透露，包括1座中層單位，市傳剛以約1,310萬元成交，呎價約15,197元；另一伙3座中層戶，本月中售約1,490萬元。據了解，內地客於2017年以「一約多伙」形式，以逾4,300萬元購入上述兩伙，直至去年淪為銀主盤。

旺角唐樓搶高15%拍出 另方面，環亞物業拍賣董事總經理區蘊聰表示，昨共拍出5項物業，全屬細價項目。賣出物業包括旺角新填地街465號高層唐樓單位，屬業主盤，實用面積約580方呎，連租約開價300萬元，最後搶高約15%，以345萬元賣出，呎價約5,948元。

由遺產管理人推拍的土瓜灣黃氏大廈低層戶，推拍價358萬元，獲3組買家出價競投，最終以403萬元拍出。葵涌瑞景大廈B座高層3室銀主盤，實用面積約363方呎，出售二分之一業權，不交吉，開拍價70萬元，以80萬元沽，呎價2,204元，成交價只達銀行網上估值約25%。