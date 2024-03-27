私宅價10個月插14% 廿年最長跌浪

私宅售價指數表現

本港住宅樓價持續滑落，今年2月私人住宅售價指數報302.5點，按月再挫約1.69%，已連挫10個月，累跌約14.6%，為20年零7個月最長跌浪，並為近7年半最低。有市場人士認為，樓市雖全面撤辣，但首季樓價料仍跌近4%。

差餉物業估價署昨公布臨時數據顯示，今年首兩個月上述指數已累挫約2.89%，而上月該指數較2021年9月的歷史高位398.1點，低出約24%。

新界兩戶型呎價穿一萬 2月兩類面積單位售價指數，以實用面積約1,075方呎及以下中小型單位跌幅較大，最新報303.8點，按月下調約1.65%，已連跌10個月，累挫約14.59%。

據該署臨時數字，2月撇除買賣量不足20宗的類別，共有5個類別的私人住宅平均每方呎售價按月下跌，同時有另外5個類別上升。

上月以新界區實用面積約1,076至1,721方呎的中大型單位跌勢最急，該類別單位2月平均每方呎售價插穿一萬元，最新報約9,764元，按月大幅挫約13.6%，為2022年11月後最低。其次是同區實用面積約431至752方呎中小型單位，平均呎價亦跌破萬元，最新報約9,734元，按月大幅下跌約7.21%，為2017年8月後最低。此外，今年2月私宅租金指數報185.3點，按月跌約0.11%，已連跌兩個月，累挫約0.32%。

首季樓價料再挫3.8% 利嘉閣地產研究部主管陳海潮稱，冀3月樓價跌幅能有所收窄，但恐怕仍要跌約0.5至1%左右，總結整個第一季，樓價料累跌約3.37至3.85%，而全年樓價看升約5至8%。

萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒指出，全面撤辣後，市場購買意欲明顯增強，樓市氣氛好轉，惟短期內二手樓價受一手銷售影響將繼續走弱，維持預測上半年樓價仍有機會跌約3至5%，下半年略為回穩，全年料持平或下跌最多約5%。