輪商精選：美團好友宜留意21621
藍籌業績期進入高峰，上周放榜的美團(03690)去年轉賺逾138億元人民幣，前一年同期淨虧損逾66億元人民幣，其中第四季經調整溢利增4.3倍。除了整體業務增長強勁，旗下生活服務交易額亦出現倍數計的急速增長，公司指，包括家政、洗滌和維修等的生活服務，有望成為三線及以下城市的新增長引擎。
該股業績較市場預期理想，帶動股價績後急升見今年以來高位96.8元，相關輪證好倉有資金流入坐倉，截至3月22日數字，美團牛證連續4天淨流入超過1,000萬元，另認購證單日流入750萬元。
策略方面，由於股價升至去年12月以來新高，技術上於100元水平仍有裂口待補，10天線於91元左右。兩手準備可留意認購證21621，行使價106.1元，2024年9月到期，實際槓桿4.8倍；相反，睇淡可吼高槓桿熊證51168，收回價100元，2024年11月到期，實際槓桿10倍。
美團破頂之際，香港交易所(00388)回試一個月低位。有報道指，陸續有多間科企排隊來港上市，包括移動設備人工智能研發公司，亦有內地網約車公司等。
看淡港交所吼22344
港交所股價維持上落走勢，100天線可留意近252元水平，今年低位於215元左右。如看好，可留意認購證21882，行使價289.08元，2024年9月到期，實際槓桿9倍。做淡可留意認沽證22344，行使價214.95元，2024年6月到期，實際槓桿13倍。
回說恒指表現，長假期在即，本周只有4日市，恒指於100天線水平上落未有明確方向，支持位可留意16,200點即50天線位置，本月高位約於17,200點水平下方。捕捉大市波幅可留意好倉，例如恒指牛證50060，收回價16,000點，2026年9月到期，實際槓桿30.5倍。相反，可關注熊證53127，收回價16,777點，2026年8月到期，實際槓桿44.5倍。
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