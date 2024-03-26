產經

輪商精選：美團好友宜留意21621

藍籌業績期進入高峰，上周放榜的美團(03690)去年轉賺逾138億元人民幣，前一年同期淨虧損逾66億元人民幣，其中第四季經調整溢利增4.3倍。除了整體業務增長強勁，旗下生活服務交易額亦出現倍數計的急速增長，公司指，包括家政、洗滌和維修等的生活服務，有望成為三線及以下城市的新增長引擎。
該股業績較市場預期理想，帶動股價績後急升見今年以來高位96.8元，相關輪證好倉有資金流入坐倉，截至3月22日數字，美團牛證連續4天淨流入超過1,000萬元，另認購證單日流入750萬元。
策略方面，由於股價升至去年12月以來新高，技術上於100元水平仍有裂口待補，10天線於91元左右。兩手準備可留意認購證21621，行使價106.1元，2024年9月到期，實際槓桿4.8倍；相反，睇淡可吼高槓桿熊證51168，收回價100元，2024年11月到期，實際槓桿10倍。
美團破頂之際，香港交易所(00388)回試一個月低位。有報道指，陸續有多間科企排隊來港上市，包括移動設備人工智能研發公司，亦有內地網約車公司等。
看淡港交所吼22344
港交所股價維持上落走勢，100天線可留意近252元水平，今年低位於215元左右。如看好，可留意認購證21882，行使價289.08元，2024年9月到期，實際槓桿9倍。做淡可留意認沽證22344，行使價214.95元，2024年6月到期，實際槓桿13倍。
回說恒指表現，長假期在即，本周只有4日市，恒指於100天線水平上落未有明確方向，支持位可留意16,200點即50天線位置，本月高位約於17,200點水平下方。捕捉大市波幅可留意好倉，例如恒指牛證50060，收回價16,000點，2026年9月到期，實際槓桿30.5倍。相反，可關注熊證53127，收回價16,777點，2026年8月到期，實際槓桿44.5倍。
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滙豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝
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