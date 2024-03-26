產經

雨後周四發售58個單位

陳文輝（左）指，雨後開售以來累售223伙，套現逾13億元。 陳文輝（左）指，雨後開售以來累售223伙，套現逾13億元。
陳文輝（左）指，雨後開售以來累售223伙，套現逾13億元。
餘貨盤亦部署新一輪銷售，星星地產旗下元朗雨後日前上載價單6號，涉及51伙，折實平均呎價約14,065元，較上月中對上推出的價單5號低約3%，發展商同步落實周四起發售58伙，當中57伙以價單形式出售，折實價390.97萬元起。
該公司主席及首席執行官陳文輝稱，周四以價單形式出售的57個單位，實用面積294至717方呎，折實價最高1,025.95萬元，呎價12,799至15,719元。同日會標售26樓頂層特色戶。
連方II入場642萬 周六賣38伙
萬科香港發展的長沙灣連方II公布首張價單涉76伙，主打兩房及三房，折實平均呎價約25,173元，折實約642.4萬元起，落實周六發售38伙。
一手市場月內交投量持續向上，新鴻基地產(00016)的啟德天璽•海，昨招標售出第3座10樓A室四房戶，實用面積1,126方呎，設私人升降機大堂，成交價逾3,929.4萬元，呎價約34,898元。資料顯示，項目由本月中起開售，已累沽21伙，套現逾12.6億元。同區中國海外發展(00688)的維港1號，單日沽6伙，吸金逾6,170.5萬元。
此外，英皇國際(00163)的西半山半山捌號昨單日售出3伙中高層一房戶，吸金逾2,385.23萬元，均連租約出售，回報率3厘或以上。其中，26樓B室，實用面積311方呎，以795.53萬元成交，呎價約25,580元。
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