雨後周四發售58個單位

餘貨盤亦部署新一輪銷售，星星地產旗下元朗雨後日前上載價單6號，涉及51伙，折實平均呎價約14,065元，較上月中對上推出的價單5號低約3%，發展商同步落實周四起發售58伙，當中57伙以價單形式出售，折實價390.97萬元起。

該公司主席及首席執行官陳文輝稱，周四以價單形式出售的57個單位，實用面積294至717方呎，折實價最高1,025.95萬元，呎價12,799至15,719元。同日會標售26樓頂層特色戶。

連方II入場642萬 周六賣38伙 萬科香港發展的長沙灣連方II公布首張價單涉76伙，主打兩房及三房，折實平均呎價約25,173元，折實約642.4萬元起，落實周六發售38伙。