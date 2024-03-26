新盤概況：Silversands「買單位送車位」

價單所見，最高折扣率已由14.5%上調至22%，當中包括5%「尊貴Silversands特別折扣」，買家可選擇該5%售價折扣，或指定一個車位。以5B座1樓A室為例，屬實用面積456方呎兩房戶，最新定價上調至1,206萬元，若不連車位最新折實價為940.68萬元，若連同車位折扣率降至17%，折實價1,000.98萬元。而該盤亦取消原有的先住後付及提前成交回贈。