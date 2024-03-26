新盤概況：Silversands「買單位送車位」
新盤市場競爭激烈，發展商出招搶客。信和置業(00083)旗下馬鞍山Silversands昨修訂價單，調整部分餘貨定價及折扣率，並增設住宅車位優惠，亦即買單位送車位。
價單所見，最高折扣率已由14.5%上調至22%，當中包括5%「尊貴Silversands特別折扣」，買家可選擇該5%售價折扣，或指定一個車位。以5B座1樓A室為例，屬實用面積456方呎兩房戶，最新定價上調至1,206萬元，若不連車位最新折實價為940.68萬元，若連同車位折扣率降至17%，折實價1,000.98萬元。而該盤亦取消原有的先住後付及提前成交回贈。
SEASONS PLACE次輪暫收6千票
會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，準備周三次輪發售282伙。該公司副主席兼常務董事黃光耀表示，截至昨晚，項目次輪銷售暫收約6,000張入票，暫錄超額認購逾20倍。
路勁地產等發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環連沽兩伙，其中第1B座37樓A室套三房戶以3,200萬元招標沽，呎價約34,820元，項目撤辣後累沽71伙。
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