工商舖首季買賣量跌價升
本港工商舖市場延續去年底的弱勢，今年截至上周三，首季整體工商舖成交量錄約602宗，按年下跌約25.3%，成交金額則有約161.91億元，按年上升約20.4%，而本季內以舖位交投減少約33.3%最多。
美聯工商舖預料，今年全年成交量可望錄約4,550宗，按年增約兩成。不過，交投量仍然只有高峰期的四分之一左右，價格仍受壓。美聯旺舖董事梁國文指，本季舖位整體成交量暫錄約164宗，涉額約60.4億元，按年少約0.6%。
該機構董事陳偉志稱，首季工廈成交買家大多是機構客戶，背景主要是來自中港兩地。首季整體工廈成交量錄約310宗，按年下跌約22.3%，涉額約25.07億元，按年下跌約10.5%。
美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥指，今年首季商廈市場共錄約128宗成交，按年跌約20.5%；成交金額則約76.44億元，按年急升約67.3%，主要來自中環盈置大廈成交。今年首兩個月整體甲級商廈平均呎價累跌約3.1%。
觀塘工業單位9個月賺5%
此外，萊斯物業古海梅稱，觀塘鴻圖道一號低層工業單位，建築面積約1,134方呎，以800萬元售出，呎價約7,055元。原業主為內地投資者，持貨約9個月帳賺38萬元，物業升值約5%，新買家為外地電訊商。
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