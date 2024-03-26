山頂屋嗌1.88億 低6%

樓價上升乏力，有傳統豪宅地段洋房亦以蝕讓價放售，位於山頂和福道一座洋房以意向價約1.88億元放盤，較約11年前購入價低約1,200萬元。

世邦魏理仕表示，上述為和福道1至9號D號洋房，以公開邀約形式放售，4月30日截止。該座洋房包括地下、一樓、二樓及車庫，實用面積約2,706方呎，以交吉形式放售。據了解，上址業主為本地廠家，於2013年以約兩億元購入物業，即是次意向價較當年買入價低約6%。

紅山半島洋房6800萬沽 大潭紅山半島一座洋房近日錄減價成交，資料顯示，項目棕櫚徑單號屋，實用面積約2,623方呎，以約6,800萬元登記售出，呎價約25,925元。區內代理稱，單位曾於2020年以9,400萬元放售，其後一度停售，上月減至約7,500萬元再度放盤，終再減約700萬元售出。

另消息指出，九龍站擎天半島1座兩個極高層單位，屬銀主放盤，實用面積共約2,250方呎，市傳以約7,400萬元易手，呎價逾3.28萬元。