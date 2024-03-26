七成蝕讓輸逾20%

新屯中3年貶三成 康怡虧損105萬 撤辣後二手樓市氣氛暢旺，惟料平盤全被消化後，交投隨時再度煞停，故實屬「虛火」，不少業主加快損手沽貨。昨日市場出現超過10宗蝕讓成交，近70%蝕幅至少達20%或以上。其中，屯門新屯門中心單位原業主持貨約3年，大幅帳輸約三成。鰂魚涌康怡花園兩房單位放盤不足兩周售出，5年多虧損105萬元。

屯門屋苑接連出現多宗虧蝕個案。祥益黃慶德表示，上述為新屯門中心3座中層C室，實用面積約462方呎，原業主有意在外區換貨，2月叫價420萬元放盤，終減至380萬元獲首置客承接，呎價約8,225元，單位2021年購入價達543萬元，帳蝕163萬元。

中原陳智生稱，同區慧豐園4座低層E室套三房戶，實用面積約567方呎，放盤半年，累減32萬元，以488萬元沽出，呎價約8,607元，較約5年前買入價帳面低160萬元。美聯梁浩文指，區內豐連1座中層C室，成交價405萬元，約4年帳面貶值約22.1%。

元朗兩房戶僅售180萬 元朗二手市低價成交湧現。中原王勤學表示，元朗尚悅8座中層G室，實用面積約660方呎，劈價至613萬元沽出，呎價約9,288元，創屋苑套三房戶入伙以來做價新低，原業主2018年2月購入，帳面跌價約14%。

投資者吸納同區「1字頭」放盤。該行張禮傑指，國華大廈高層E室兩房戶，實用面積約343方呎，原業主移民賣樓，放盤一星期，議價30萬元，僅以180萬元成交，呎價約5,248元，重返2016年初水平。

市區方面，中原楊文傑稱，康怡花園Q座低層6室，實用面積約466方呎，叫價698萬元，獲用家以675萬元承接，呎價約14,485元，原業主2018年以780萬元購入，帳面虧蝕約13.5%離場。

該行冼子明表示，同屬港島東的柴灣高威閣3座高層B室三房戶，實用面積約503方呎，去年底以520萬元放售，終以480萬元成交，呎價約9,543元，約5年帳蝕約兩成。

麗港城高位冧價25% 撤辣成為業主「逃生門」，市場消息指，長沙灣昇悅居2座中層單位，市傳以870萬元易手，呎價約16,828元。原業主持貨僅約一年即沽貨，帳蝕近20萬元。

事實上，新盤低開搶二手客源，交投開始放緩。港聯置業方健勝稱，茶果嶺麗港城過去周末只錄零星買賣，包括15座中層G室兩房海景戶，叫價650萬元，減至622萬元售出，呎價約12,031元。資料顯示，同座較高層同室單位，2020年最高登記價達833萬元，最新做價較高位仍低約25.3%。

昨日二手市場蝕讓個案