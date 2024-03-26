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簡訊一覽
●中國太平(
00966
)去年賺61.89億元，按年增44.05%，末期息每股30仙。中化化肥(
00297
)去年賺6.25億元人民幣，按年減44%，末期息每股4.91港仙。Mongolian Mining(
00975
)去年賺2.39億美元，按年增3.05倍，不派息。
●珠江船務(
00560
)去年賺1.14億元，按年增22.01%，末期息每股5仙。新福港建設(
01447
)去年賺2,532.4萬元，按年增35.21%，末期息每股4仙。鼎益豐控股(
00612
)去年蝕3.1億元，較2022年度蝕3.31億元有所收窄，不派息。
●丘鈦科技(
01478
)去年賺8,191.7萬元（人民幣‧下同），按年跌52.13%，不派息。百融雲創(
06608
)去年賺3.4億元，按年增42.05%，不派息。
●越秀地產(
00123
)獲一家銀行提供5億元的定期貸款融資，貸款期364天。景瑞控股(
01862
)料去年蝕約17億至20億元（人民幣‧下同），較2022年度蝕42.78億元有所收窄。另三巽控股(
06611
)今年首兩月實現累計合約銷售金額7,800萬元，按年大跌74.5%。
●北控城市資源(
03718
)去年賺2.84億元（人民幣‧下同），按年增19.34%，末期息每股1.5港仙。佳華百貨(
00602
)預計去年將錄得虧損淨額不多於1.6億元，較2022年度蝕1.08億元有所擴大。
●天虹國際(
02678
)去年蝕3.75億元（人民幣‧下同），較2022年度轉盈為虧，不派息。稻草熊娛樂(
02125
)去年轉盈為虧，蝕1.09億元，不派息。
●新加坡2月消費者物價指數（CPI）按年升幅再度加快至3.4%，高過預期。鄰近的馬來西亞同月的年度通脹率為1.8%，高於先前的1.5%，預測值為1.4%。
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