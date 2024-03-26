比特幣現貨ETF 上周淨流出69億

Sosovalue分析數據可以顯示，上周是自今年1月上旬比特幣現貨交易所買賣基金（ETF）發行以來，首次出現連續整周的淨流出，總資金流出總額約為8.88億美元（約69.2億港元），本周資金狀況值得持續關注。比特幣昨日在每枚66,000美元水平徘徊；以太幣則處3,400美元水平。

灰度持幣僅剩35萬枚 另Arkham數據顯示，今年初灰度比特幣信託基金（GBTC）持有61.828萬枚比特幣，目前其持有的比特幣僅剩35.644萬枚，共計轉出26.647萬枚比特幣。

此外，美國證監會將對灰度以太幣期貨ETF的審批期限由3月22日延遲至5月30日，或擬將以太幣坊基金會（Ethereum Foundation）的數碼資產標記為證券。同時，有指幾家美企收到該會要求提供與以太坊基金會交易相關的文件和財務紀錄。

歐禁匿名加密幣支付 歐洲也傳來監管進展，歐盟議會批准了嚴格的新反洗黑錢法，對現金交易和匿名加密貨幣支付訂定限制。據此，商業交易中將禁止超過3,000歐元的匿名現金支付、禁止超過10,000歐元的現金支付，完全禁止向託管錢包進行匿名加密支付，即使金額很小。該禁令特別適用於第三方服務提供者提供的託管加密錢包，例如中心化交易所。