高盛估金價年底見2300美元

國際金價昨日反覆靠穩，現貨金曾升0.14%，每安士報2,168美元。投資大行高盛預期，至今年底金價將見2,300美元，至於其他大宗商品價格亦會上行，預計今年大宗商品的回報率可能達15%，其中銅價可升至每噸10,000美元。

該行解釋，除了中國暗示將進一步支持經濟復甦，通脹回落，聯儲局和歐洲央行都表示今年有意降低借貸成本，所以減息會導致大宗商品價格上漲，對金屬尤其是銅和黃金的提振最大，其次是原油。紐約期油及布蘭特期油昨日表現靠穩。

紫金股價昨升1.44%，收報15.44元。陳稱已開發國家試圖抑制中國的行為「是眾所周知的事」，與上周五曾稱擬透過重大收購從而提高明年所有金屬產量的說法有異，不排除與其海外併購進度受阻有關。近年紫金在全球各地買了不少銅礦和金礦，遍布加拿大及非洲等，並擴展至鋰礦範圍，成為電池材料主要參與者。