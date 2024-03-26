日官員：投機致圓匯貶 隨時干預

雖然日本央行已結束負利率政策，但由於美國減息時機或推遲，美日息差仍存在，拖累日圓匯價繼續貶值。日圓兌每美元周一曾見151.42，相當於每百日圓兌5.163港元。不過，負責日本外匯事務的日本財務省財務官神田真人稱，日圓近期跌勢是由於「投機行為」，並指已做好隨時採取行動的準備，似乎暗示日圓已差不多跌至需要入市干預的水平。

神田真人稱，看到美元兌日圓在短短兩周內大幅波動4%，這種波動並未反映基本面，對此他感到很不尋常；又指日圓目前的貶值並不符合基本面，顯然是受到投機的推動，將採取適當措施應對過度波動，且不排除任何選擇。被問到會否入市托匯時，他更明確表示「已經做好準備」。

Yen期貨淨淡倉合約周增13% 事實上，神田所說的投機活動並非單純空穴來風，為準備干預匯市而找藉口。美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數據顯示，反映投機者交易活動的「非商業」日圓期貨淨淡倉合約，於截至19日當周增加13,690張或13.37%。儘管數目不算多，但也確實反映了做淡日圓的投機行為有所增加。

惟要留意的是，交易員做淡日圓未必是出於在外匯市場上狙擊日圓的心態，甚至反過來說，他們本身也不希望日圓過度貶值。要知道日本股市近年表現強勢，大量基金亦開始加大對日股的配置，而當這些國際投資者手頭持有以日圓計價的股票後，亦需要對沖日圓潛在貶值風險，免得股價爆升卻「賺價蝕匯」，而最簡單的對沖方法，便是持有多少日股建立同等規模的日圓淡倉。

日經平均指數昨日回吐此前的部分升幅，全日跌474點或1.16%，收報40,414點。整體大市表現分化，日本製鋼、日本交易所股價均升逾4%；夏普（Sharp）跌6.79%，尼康（Nikon）跌3.38%。

長遠而言，日圓走勢仍很大程度取決於美日息差，即使日本央行已經開始加息，市場分析仍多數認為其立場繼續偏向「鴿派」，這亦是導致日圓走弱的主因。加拿大皇家銀行（RBC）財富管理不列顛群島固定收益主管Rufaro Chiriseri指出，日本央行此前承諾了計劃購買國債，並稱「暫時將維持寬鬆的金融環境」。她預計，今年底日圓兌每美元仍維持在150附近。