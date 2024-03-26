馬斯克重登全球首富

AI帶挈貝索斯居次 黃仁勳身家倍增 近年人工智能（AI）應用遍地開花，胡潤研究院昨日發布的《2024胡潤全球富豪榜》亦反映這個大趨勢，直指今年全球富豪有一半以上的新增財富來自AI！該富豪榜特別提及，隨着英偉達（Nvidia）市值突破兩萬億美元，行政總裁黃仁勳身家倍增至3,500億元（人民幣‧下同），躋身全球首30名富豪之列。至於今年全球首富則由SpaceX創始人馬斯克以1.67萬億元財富重登榜首。

細看各大富豪的財富淨增長，首3名升得最勁的富豪，分別是Facebook母公司Meta行政總裁朱克伯格、馬斯克及亞馬遜創始人貝索斯，身家按年多了6,500億元、5,300億元及4,800億元，顯示3人同樣是AI浪潮的受惠者，而朱克伯格及貝索斯今年在全球富豪榜中分別排第4及第2。

至於今年上榜、身家逾10億美元的企業家人數則有3,279人，多過去年的3,112人，總財富增長9%至108萬億元。當中1,933人財富有所增加，480位是新面孔，包括來自香港從事貨運、Lalamove母公司貨拉拉科技創始人周勝馥，其財富為240億元。