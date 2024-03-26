馬斯克重登全球首富
AI帶挈貝索斯居次 黃仁勳身家倍增
近年人工智能（AI）應用遍地開花，胡潤研究院昨日發布的《2024胡潤全球富豪榜》亦反映這個大趨勢，直指今年全球富豪有一半以上的新增財富來自AI！該富豪榜特別提及，隨着英偉達（Nvidia）市值突破兩萬億美元，行政總裁黃仁勳身家倍增至3,500億元（人民幣‧下同），躋身全球首30名富豪之列。至於今年全球首富則由SpaceX創始人馬斯克以1.67萬億元財富重登榜首。
鍾睒睒身家稱冠中國
而農夫山泉(09633)創始人鍾睒睒亦連續第4年成為中國首富，身家按年少9%至4,500億元，全球排第21位。
細看各大富豪的財富淨增長，首3名升得最勁的富豪，分別是Facebook母公司Meta行政總裁朱克伯格、馬斯克及亞馬遜創始人貝索斯，身家按年多了6,500億元、5,300億元及4,800億元，顯示3人同樣是AI浪潮的受惠者，而朱克伯格及貝索斯今年在全球富豪榜中分別排第4及第2。
不僅如此，胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤更提及，內地圖像處理器（GPU）開發商寒武紀董事長兼總經理陳天石、第四範式(06682)行政總裁戴文淵、遊戲公司米哈遊創始人蔡浩宇，乃至寶島晶片廠商聯發科技董事長蔡明介，最新財富也明顯上升。其中，同樣是「80後」的蔡浩宇及陳天石，其財富各升2.1倍及1.2倍，至670億元及160億元。
至於今年上榜、身家逾10億美元的企業家人數則有3,279人，多過去年的3,112人，總財富增長9%至108萬億元。當中1,933人財富有所增加，480位是新面孔，包括來自香港從事貨運、Lalamove母公司貨拉拉科技創始人周勝馥，其財富為240億元。
李嘉誠父子財富少10%
要數身家縮水的富豪，內房及電池製造商慘變淪落人。其中寧德時代的曾毓群，財富縮至1,650億元，中國排名跌至第8位，亦即跟「四叔」看齊。至於碧桂園(02007)的楊惠妍以及萬達的王健林，身家則少650億元及800億元，降至440億元及300億元。
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