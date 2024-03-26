粵置轉蝕24億 不派息
國企內房粵海置地(00124)去年因計提存貨減值撥備約24.08億元，全年轉蝕24.44億元，2022年全年盈利3.92億元，每股虧損142.85仙，不派末期息。
期內，物業銷售總樓面面積按年增加，帶動收入按年升1.81倍，至38.77億元。截至去年12月底止，負債比率307.9%，按年增加32.2個百分點；流動比率則減少38.1%，至1.3倍。
中海宏洋純利挫26%
具國資背景的中國海外宏洋集團(00081)亦公布，去年盈利約23.01億元（人民幣‧下同），按年跌26.9%，比收入的1.88%跌幅更大，主要受整體毛利率按年收窄3.2個百分點至11.2%影響；每股盈利64.7分，派末期股息11港仙，亦比2022年同期少26.66%。
粵海置地提到，內地政策去年不斷推動房地產行業健康發展，但受經濟和未來居民收入預期不穩影響，市場信心重塑艱難，政策刺激作用有限，市場復甦較弱，全年房地產市場在首季「小陽春」後呈持續滑落勢態，而公司全年交付率超過95%，高於行業。
中國人民銀行行長潘功勝昨指出，內地樓市已出現一些正面信號，樓市波動對金融體系影響有限。值得留意，國常會上周提示會進一步優化房地產政策，推動城市房地產融資協調機制落地見效，並謀劃相關支持政策激發需求。周一隨即傳來將有樓市相關文件推行的消息，主要聚焦兩大方向，包括全面取消核心城市的限購政策，據報深圳二手樓交易取消5天靜默期限制。
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