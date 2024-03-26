粵置轉蝕24億 不派息

粵海置地提到，內地政策去年不斷推動房地產行業健康發展，但受經濟和未來居民收入預期不穩影響，市場信心重塑艱難，政策刺激作用有限，市場復甦較弱，全年房地產市場在首季「小陽春」後呈持續滑落勢態，而公司全年交付率超過95%，高於行業。