粵投全年利潤跌34% 大減派息

對港供水收入增至50億

針對派息大減，其實該股昨日在公布業績前率先發出另一份公告，指批准並採納經修訂的股息政策，昨起生效，以取代2018年10月宣布的舊股息政策，強調公司在確保股東分享盈利，同時為業務擴張和營運保留充足資金。在新的派息政策下，將考慮集團的實際及預期財務表現及狀況，包括經營性收益、經營性現金流量情況、債務權益比率及股東權益回報率的水平。然而，「努力延續漸進式的股息政策」一語消失。