小紅書傳上年首錄盈利

論大受中國民眾歡迎的社交平台應用程式（App）之一，非有「內地版Instagram」之稱的「小紅書」莫屬。據報疫後該企全力打開盈利之門，去年實現歷史性突破，首度扭虧為盈，錄純利約5億美元（折合約36億元人民幣），比2022年錄虧損約兩億美元大幅改善，更超出去年初公司預測盈利不足5,000萬美元的水平。

外媒報道，小紅書去年收入達37億美元（折合約266億元人民幣），按年升85%，大部分收入來自廣告，同時或意味電子商務業務獲得正回報。

不過，近年開始有投資者擔心公司未來走向，包括缺少一條通往首次公開招股（IPO）的明確路徑。雖然業績大有斬獲的消息可能啟動小紅書新一輪融資機會，但去年內媒曾引述消息人士指，公司暫無上市計劃。

中資托市 人民幣反彈 坐擁流量兼講求升值潛力的，除了內地企業，還有匯市走勢。在岸人民幣兌每美元繼上周五意外跌穿7.2的重大關口後，由官方開出的人民幣中間價周一回升至7.0996，外界認為監管層借中間價傳達無意貶值的穩定信號，加上在少數中資大行美元拋售盤支撐下，人民幣在岸價及離岸價應聲反彈，在岸價下午4時30分收報7.2084，較上一交易日大漲199點子。