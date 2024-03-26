石藥減肥藥獲准臨床試驗
石藥集團(01093)宣布，集團開發的司美格魯肽注射液已獲國家藥監局批准，可在內地開展用於減少熱量飲食和增加體力活動的基礎上，對成人超重或肥胖患者體重管理適應症的臨床試驗。
這亦是該產品繼成人2型糖尿病患者的血糖控制後，獲批臨床試驗的第二個適應症。石藥昨日收報6.34元，跌1.4%。
國藥溢利升6% 毛利率縮
此外，國藥控股(01099)截至去年底止年度股東應佔溢利90.53億元（人民幣‧下同），按年升6.19%，每股盈利2.9元，末期息0.87元。該股昨日收報20.4港元，跌1.21%。
期內，國藥實現收入5.96億元，按年增長8.04%；其中醫藥分銷業務經營溢利135.81億元，按年增長3.88%；器械分銷業務經營溢利按年下跌12.34%至44.58億元，而醫藥零售業務經營溢利按年跌37.24%。期內整體毛利率為8.13%，按年收窄0.46個百分點。
分銷業務方面，截至去年底，集團已在近30個省份開展器械專業服務，項目數量按年新增SPD項目124個、新增單體醫院集中配送項目158個、新增區域性醫聯體、醫共體集中配送項目4個。至於旗下零售藥房店舖總數為12,109家，按年合計淨增1,356家。
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