中石油去年多賺逾8% 增派息
中國石油(00857)去年純利增長8.33%至1,611.46億元（人民幣‧下同），末期息按年升9.52%至每股0.23元，連同中期息，全年派息增4.12%至每股0.44元，以周一收市價及匯率計算，往績股息率約7.43厘，派息比率由約52%降至約50%。
中石油盈利側重上游，油氣價格去年回落，難免拖累油氣及新能源業務的經營溢利下滑10.28%至1,657.48億元。儘管化工業務扭虧，但僅賺6.84億元，煉油業務毛利空間收窄，導致相關經營溢利跌11.94%至362.52億元。所幸內地經濟總算復常，油站乃至航空燃油的生意改善下，銷售分部的經營溢利顯著上升66.7%至239.62億元。
更大的亮點在於天然氣銷售分部，去年經營溢利跳升2.32倍至430.44億元，公告解釋是公司優化進口天然氣資源池結構，努力控制採購成本，並且完善終端營銷網絡。
昆能望明年派息比率45%
終端營銷包括昨日放榜的昆侖能源(00135)。該企去年天然氣總銷量增9.55%（本年指引為增長10%），純利增長8.68%至56.82億元，末期息增加11.77%至每股0.2838元，折合港元的往績股息率約4.3厘。該企謂，今年和明年會加派中期息，亦會逐步提升派息比率，爭取明年升至「股東應佔本集團年度溢利之45%」（去年升一個百分點至43%）。
展望未來，中石油預計，今年國際油氣市場供應略為寬鬆，「國際原油平均價格將小幅下降」，而國內成品油市場將「供需雙增」，競爭依然激烈，但天然氣市場需求保持較快增長。
中石油擬今年減產原油2.97%至9.09億桶，但會增產天然氣4.26%至5.14萬億立方英尺。本年資本開支預算會降約6%至2,580億元，其中油氣和新能源佔2,130億元。
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