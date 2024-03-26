中石油去年多賺逾8% 增派息

中石油盈利側重上游，油氣價格去年回落，難免拖累油氣及新能源業務的經營溢利下滑10.28%至1,657.48億元。儘管化工業務扭虧，但僅賺6.84億元，煉油業務毛利空間收窄，導致相關經營溢利跌11.94%至362.52億元。所幸內地經濟總算復常，油站乃至航空燃油的生意改善下，銷售分部的經營溢利顯著上升66.7%至239.62億元。