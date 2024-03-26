華30車企減價 美日迎戰
Tesla夥寧德拓快速充電 日產擬賣多百萬輛
全球汽車工業正朝電動化及智能化發展，中國在這方面顯然是先勝一仗，中國純電動汽車（EV）全球和內地的市場佔有率都不斷提升，且主導着全球汽車減價戰。美國及日本兩大傳統汽車市場亦不甘落後，美國特斯拉（Tesla）正加緊提升車用電池產品效能，而日本日產（Nissan）則訂下3年增產100萬輛電動車的目標，可以預期這場全球電動車爭霸戰將愈趨激烈！
內地新車減價戰不停，消息指，目前內地減價的車企數目達30間。統計顯示，相較於去年12月，比亞迪股份(01211)有逾100款型號汽車降價，其中約70款是重新推出的型號，都較新推時低價，僅貴價的仰望系列維持約168萬元（人民幣‧下同）一輛不變。
小米SU7本周開價試駕
近期比亞迪最便宜型號海鷗的掀背版本，已減價5%，較美國本土電動汽車的平均價要低；另一型號秦plus轎車減幅更達兩成。中國汽車工業協會統計分析顯示，2月國產品牌乘用車銷量79.1萬輛，按年下降9.4%，估計與春節長假期有關；國產車市場份額升6.5個百分點至59.4%。分析指，內地汽車市場競爭激烈，盈利高的車企可以本傷人，未來內地市場或現整合。
事實上，非但內地車企上演淘汰賽，海外傳統車企亦要積極變陣應戰。日本日產昨公布中期計劃，指將在未來3年推出30款新汽車，其中16款為EV，目標是3年銷售提升額外100萬輛，經營毛利率最少達6%。該企行政總裁內田誠稱，到2030年目標營業額要達2.5萬億日圓（約1,300億港元），冀下一代EV成本降30%，EV的引擎成本降至與汽油車相若。
零跑全年毛利率首轉正
隨着汽車智能化發展，手機製造商亦加入戰團圖分一杯羹。內地手機大廠小米集團(01810)將於本周四公布其首款電動車SU7的開售詳情，董事長雷軍指，該款車目標是50萬元以內最好看、最好開、最智能的轎車，並已在29個城市展出，將於周五開始試駕體驗，而小米汽車手機應用程式已上架。
美國Tesla則加緊提升電池技術。寧德時代董事長曾毓群表示，正與Tesla合作開發用於電動車的快速充電電池，雙方亦正在共同研究新型電化學結構等電池技術，旨在加快充電速度；又指寧德正為Tesla位於美國內華達州的工廠提供設備。
內地小型電動車廠零跑汽車(09863)去年錄得營業額167.46億元，按年增35.22%；列帳虧損42.16億元，按年收窄17.47%。期內首度實現全年毛利率轉正為0.5%；經營現金流也首次全年轉正，達到10.8億元；去年全年交付14.41萬輛車，按年增近三成。
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