華30車企減價 美日迎戰

Tesla夥寧德拓快速充電 日產擬賣多百萬輛 全球汽車工業正朝電動化及智能化發展，中國在這方面顯然是先勝一仗，中國純電動汽車（EV）全球和內地的市場佔有率都不斷提升，且主導着全球汽車減價戰。美國及日本兩大傳統汽車市場亦不甘落後，美國特斯拉（Tesla）正加緊提升車用電池產品效能，而日本日產（Nissan）則訂下3年增產100萬輛電動車的目標，可以預期這場全球電動車爭霸戰將愈趨激烈！

小米SU7本周開價試駕 近期比亞迪最便宜型號海鷗的掀背版本，已減價5%，較美國本土電動汽車的平均價要低；另一型號秦plus轎車減幅更達兩成。中國汽車工業協會統計分析顯示，2月國產品牌乘用車銷量79.1萬輛，按年下降9.4%，估計與春節長假期有關；國產車市場份額升6.5個百分點至59.4%。分析指，內地汽車市場競爭激烈，盈利高的車企可以本傷人，未來內地市場或現整合。

事實上，非但內地車企上演淘汰賽，海外傳統車企亦要積極變陣應戰。日本日產昨公布中期計劃，指將在未來3年推出30款新汽車，其中16款為EV，目標是3年銷售提升額外100萬輛，經營毛利率最少達6%。該企行政總裁內田誠稱，到2030年目標營業額要達2.5萬億日圓（約1,300億港元），冀下一代EV成本降30%，EV的引擎成本降至與汽油車相若。

美國Tesla則加緊提升電池技術。寧德時代董事長曾毓群表示，正與Tesla合作開發用於電動車的快速充電電池，雙方亦正在共同研究新型電化學結構等電池技術，旨在加快充電速度；又指寧德正為Tesla位於美國內華達州的工廠提供設備。

零跑汽車去年業績摘要