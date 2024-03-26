美小型股看升五成 道指早段挫140點

今輪美股升勢主要受到大型科技股所帶動，惟一直唱好美股的著名大好友、FundStrat Global Advisors的聯合創始人Thomas Lee卻相信，小型股接下來將受到追捧，更大膽預測追蹤小型股的羅素2000指數今年將上漲50%。

Lee是少數過去兩年美股調整期間也一直堅信牛市會重臨的分析員。他如今看好羅素2000的主要原因，是覺得小型股最能夠受惠於利率下降，而且仍有大量資金在貨幣市場基金，意味着投資者手上仍然有大量的現金，並且正處於觀望狀態。

債王籲迎接過度繁榮 美股3大指數周一早段受壓，道指曾跌140點，報39,335點；標指跌18點，報5,216點；納指跌118點，報16,315點；但羅素2000指數早段曾升16點，報2,088點。

話雖如此，作為「美股大淡友」的摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson警告，如果企業盈利表現令人失望，今年推動美股創下新高的漲勢將會停滯。

他在一份報告中寫道︰「美股的估值進一步多重擴張可能取決於盈利預期的上調……由於2024年和2025年盈利預測在此期間幾乎沒有變化，單看基本面，很難證明目前的估值是合理。」

「債王」格羅斯亦指出，過去兩年美國10年期國債的實質孳息率上升逾3厘，但依然對美股升勢無任何影響，反映財政刺激及市場對人工智能（AI）的熱情是壓倒一切的因素。他認為這種泡沫短期內不會消失，並建議投資者準備好「迎接過度繁榮」。

歐擬查科企龍頭壟斷 至於企業消息方面，歐盟執行委員計劃對蘋果公司（Apple Inc.）、Facebook母公司Meta及Alphabet旗下的Google等公司進行調查，主要是涉及這些企業是否遵守歐盟的《數碼市場法》，包括濫用其市場地位進行壟斷。

另外，數據方面，美國2月新屋銷售按月減少0.3%至以年率計66.2萬間，少過市場的預期。

格羅斯