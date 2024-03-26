世茂境外債重組出爐 涉發長短債等4選項

該預期重組方案將透過香港的協議安排，或可能需落實方案的任何司法權區之其他同等程序實施。據重組方案，計劃債權人將獲4個選項，包括短期工具涉及6年期的短期票據或短期貸款；長期工具涉及9年期長期票據或長期貸款；一年期零息的強制可換股債券，可轉換為公司發行新股；由短期工具、長期工具及可換股債組成的不同工具。計劃債權人在4個選項均可獲本金額相等於其索償金額的100%。