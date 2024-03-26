世茂境外債重組出爐 涉發長短債等4選項
世茂集團(00813)終交代建議境外債務重組條款的內容，經考慮現行市況及公司預測現金流，與境外債權人進行廣泛的討論後，已擬備一份債權人支持協議，以供包括持有境外債務本金實際權益，並支持方案的人士與公司簽訂，附帶早鳥同意費及一般同意費。
該預期重組方案將透過香港的協議安排，或可能需落實方案的任何司法權區之其他同等程序實施。據重組方案，計劃債權人將獲4個選項，包括短期工具涉及6年期的短期票據或短期貸款；長期工具涉及9年期長期票據或長期貸款；一年期零息的強制可換股債券，可轉換為公司發行新股；由短期工具、長期工具及可換股債組成的不同工具。計劃債權人在4個選項均可獲本金額相等於其索償金額的100%。
碧桂園股權凍結逾百億
作為方案一部分，控股股東兼主席許榮茂透過其全資公司，向世茂提供本金總額39.63億港元的貸款，及向世茂附屬提供本金總額38.39億港元的貸款。許榮茂將把本金額6億美元的未償還股東貸款，交換為本金額6億美元、9.5年期的新長期票據，及把未償還股東貸款本金總額減去6億美元，交換為等價本金額的強制可換股債。據協議，世茂的附屬將為上述短期工具、長期工具及新長期票據提供擔保。
另外，其他房企股權遭凍結、以新債冚舊債、盈警蝕錢等壞消息繼續沒完沒了。綜合報道，民營房企碧桂園(02007)近期再新增多條股權凍結訊息，凍結股權數額從3,900萬元（人民幣‧下同）至67.05億元不等，合計凍結股權逾百億元。
華南城料稅後虧損50億
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