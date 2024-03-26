恒指偏軟 成交縮16% 美私募擬削在華投資

雖然人民幣走勢回穩，惟無助港股表現。恒生指數昨日表現反覆偏軟，收跌25點，報16,473點，全日成交按日縮減16.91%至1,127.39億元，「北水」淨賣出63.43億元，連續27日淨流入斷纜。另邊廂，續有外資調整投資策略，美國私募基金管理集團TPG據報將削減在中國的投資比例。

恒指昨日高開32點，報16,531點後，最多曾升113點，高見16,612點，之後跟隨A股下挫，曾倒跌58點，低見16,441點，全日高低位波幅171點。國企指數及科技指數分別跌0.05%及0.54%。

外媒報道，TPG旗下一隻規模約50億美元的亞洲收購基金Asia VIII，將減低對中國的配置比例，由同系早前的約25%降至約一成，並改投資於澳洲、印度及東南亞等地，配置由70%提高至逾八成，餘下則投資在南韓。

金融業恐再掀裁員潮 事實上，市況低迷，加上新股活動大減，不少在港投資銀行裁員，外媒以「失落的一代（Lost generation）」，形容昔日備受追捧的香港銀行家。另引述招聘公司主管John Mullally指，正在香港尋找工作的金融從業人員數量，大約數百人，但金融職場相當脆弱，相信未來會有更多的裁員行動。