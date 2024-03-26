產經

恒指偏軟 成交縮16% 美私募擬削在華投資

港股昨日先升後跌，北水亦沽貨。（中新社圖片） 港股昨日先升後跌，北水亦沽貨。（中新社圖片）
港股昨日先升後跌，北水亦沽貨。（中新社圖片）
雖然人民幣走勢回穩，惟無助港股表現。恒生指數昨日表現反覆偏軟，收跌25點，報16,473點，全日成交按日縮減16.91%至1,127.39億元，「北水」淨賣出63.43億元，連續27日淨流入斷纜。另邊廂，續有外資調整投資策略，美國私募基金管理集團TPG據報將削減在中國的投資比例。
恒指昨日高開32點，報16,531點後，最多曾升113點，高見16,612點，之後跟隨A股下挫，曾倒跌58點，低見16,441點，全日高低位波幅171點。國企指數及科技指數分別跌0.05%及0.54%。
聯想瀉8% 藍籌最差
科網股個別發展，公布業績後獲部分大行唱好的美團(03690)抽高5.72%；小米集團(01810)將於本周四公布電動車定價，股價微升0.13%；騰訊控股(00700)及阿里巴巴(09988)分別下跌0.06%及0.98%。
聯想集團(00992)挫8.63%，是表現最差藍籌；中國宏橋(01378)末期息大增近兩倍，抽高13.39%，是升幅最大的恒指成分股。
美國《生物安全法案》發起人提早辭職，藥明系反彈，藥明生物(02269)飆7.51%；藥明康德(02359)升4.85%。另吉利汽車(00175)旗下的極氪在內地車展中發生意外，拖累股價挫3.47%。
外媒報道，TPG旗下一隻規模約50億美元的亞洲收購基金Asia VIII，將減低對中國的配置比例，由同系早前的約25%降至約一成，並改投資於澳洲、印度及東南亞等地，配置由70%提高至逾八成，餘下則投資在南韓。
金融業恐再掀裁員潮
事實上，市況低迷，加上新股活動大減，不少在港投資銀行裁員，外媒以「失落的一代（Lost generation）」，形容昔日備受追捧的香港銀行家。另引述招聘公司主管John Mullally指，正在香港尋找工作的金融從業人員數量，大約數百人，但金融職場相當脆弱，相信未來會有更多的裁員行動。
行業淡景亦可從企業業績中得到引證。交銀國際(03329)去年虧損14.69億元，每股虧損0.54元，不派息。期內佣金及手續費收入收益1.42億元，按年跌32.71%，其中經紀佣金減少24.66%，企業融資及承銷費跌57.52%，資產管理及顧問費跌19.17%。
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