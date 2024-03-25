券商點股：騰訊遊戲收入趨向穩定

港股上試至前一級浪頂17,135點關鍵阻力後，出現了預期中的整固行情，上周恒生指數跌穿10天、20天及100天線，全周累挫221點，收報16,499點。總體走勢仍未能擺脫底部盤整的階段發展，估計總體表現依然會來得比較反覆，而關鍵觀察點主要是看能否繼續守穩在前期低位16,095點以上，以及在反覆整固過程中保持着良好成交量。

網絡廣告業務不俗 集團的內地遊戲收入的增長進入平台期，是市場現時比較擔心，但隨着新遊戲作品上線，加上網絡遊戲監管未有加劇，估計集團的遊戲收入總體可以保持。

值得注意的是，受惠於「視頻號」和「微信搜一搜」的升級推動，以及人工智能（AI）的技術支持，網絡廣告業務收入按年增加23%至1,015億元，而金融科技及企業服務收入按年增加15%至2,038億元，為業績亮點所在。該股建議於290港元以下買入，向上阻力位340港元，支持位260港元。

第一上海首席策略師 葉尚志（作者為註冊持牌人士）