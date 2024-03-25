匯通天下：美元短線料反覆偏軟

美國聯儲局本月的議息結果向市場發出一個相當直接的鴿派信號，即使通脹或經濟增長比預期強，亦即將減息。儘管聯儲局上調今年底的核心個人消費開支（PCE）物價指數按年升幅預測，由2.4%提高至2.6%，今年美國國內生產總值（GDP）預測亦由1.4%上調至2.1%，但點陣圖中值仍預示今年將減息0.75厘。

聯儲局主席鮑威爾認為比預期強的通脹不會改變充滿「波折」的通脹放緩前景，並斷言利率和金融狀況已具限制性，從而加強其鴿派立場。鮑威爾還多次提及勞動力市場下行風險，招聘率放緩和失業率有更快上升的風險。今年失業率預測下調至4%，就業市場放緩速度可能比聯儲局預期更快。

另外，他暗示聯儲局將「相當快」減慢縮表步伐。目前基本預測是在6月份開始，並繼續預期當局將在6月首次減息。在勞動力市場走軟的基本預測下，預計聯儲局將在6月隨後的每次會議上減息，今年共減息1.25厘。

主要央行減息態度仍審慎 較鴿派的議息結果，配合美國經濟數據在第二季優於市場預期的情況或會逐步消退，同時環球經濟增長預期已貼近策略性底部，大部分十國集團（G10）央行對減息持謹慎態度，或令美元走勢在短線轉淡。

歐洲央行或不會在4月份提早減息，而市場亦繼續預期日本央行加息後會持續收緊貨幣政策，或導致短線美元下跌，把美匯指數的3個月預測由103.8下調至102.31。

環球製造業採購經理指數（PMI）回升至擴張區間，同樣不利美元表現。過去當環球製造業PMI由50以下升至50之上的50個交易日，美元均跑輸一眾主流貨幣，跌幅介乎0.5至4.5%，當中以澳元及加元表現最好，升幅約4.5%及2%左右，因此偏好買入與市場走勢相關性較高的周期性貨幣，特別是第二季商品價格有機會展現強勢。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪