股市估市：恒指50天線不容有失

港股上周見回吐，恒生指數未能收於100天線之上，亦確立了有關水平的阻力。美國聯儲局公布議息結果，基本上符合預期，未有令市場過分驚嚇，這對金融市場而言是好事，從美股接連破頂便可見之。

然而，中港股市始終欠缺基本因素支持，年初至今的走勢畢竟僅屬反彈，「壞消息盡出」亦只是短線不成理由的理由，經濟前景如何投資者心知肚明，因此如果恒指跌穿50天線，即16,200點位置，後市或會出現人踩人局面，第二季港股再次穿底的可能性不低。

不過，如果參考其歐洲及美國的ODM業務，表現其實不差，期內兩地區相關業務的收入，分別為50.7億元及40.8億元，按年升8.9%及升8.2%，反觀中國市場則按年下跌92.7%至1.6億元。據諮詢公司弗若斯特沙利文的報告展望，全球加熱不燃燒產品在2023至2028年的複合年增長（CAGR）預計可達15.5%，2028年的市場規模達755億元。

此外，公司管理層表示，預料到2026年，中國護膚品的零售市場規模會超過1,046億元，因此亦會在此範疇加強布局，並在早前推出霧化美容機器MOYAL，期望成為新的收入增長動力。

走勢上，思摩爾股價橫行已久，惟兩星期前出現突破，並見成交配合，近日略見整固，投資者可在6.7港元水平附近收集，中線上望2022年第四季的平台區底部，即11.5港元的位置，支持位可以6港元作為參考。

艾德金融執行董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）