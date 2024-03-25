宏觀剖析：環球經濟軟着陸可期

探討環球經濟是否正在實現「理想」的軟着陸情景，即通脹放緩、經濟持續增長以及低失業率，投資者和經濟學家曾表示，各國的政策制訂者需要促使經濟步入衰退以紓緩通脹壓力。然而，在過去一年，通脹下降，並持續往各個主要央行的目標通脹水平回落。與此同時，即使在加息幅度超過之前市場預期的背景下，經濟表現確實超越金融市場原本的預期。

金融市場似乎正在步入「理想的軟着陸情景」，即通脹放緩，同時經濟活動放緩擴張及失業率保持在較低水平的局面。

全球通脹率持續放緩 隨着通脹持續下降，各國央行已開始改變其政策觀點，並不再提及利率上行帶來的憂慮，而開始探討利率下行的風險，故相信今年金融市場對利率下調的預期將持續。然而，投資市場對於貨幣政策的寬鬆程度仍有疑問及不同看法。

環球經濟前景正在變得更加明朗。最新預測已將今年環球國內生產總值（GDP）的增長率從2.2%上調至2.6%，並將2025年的增長幅度從2.2%上調至2.7%。與此同時，預期環球通脹率將由去年的4.4%放緩至今年的2.9%，並將2025年的通脹預測從3%調降至2.5%。

在美國，當地經濟及就業市場表現強勁，同時通脹正持續放緩。儘管新增就業職位正在邊際減少，但預計將會維持穩健，從而利好整體的消費支出。

同時，隨着通脹持續消退，消費支出亦受惠於實際收入增長改善。普遍而言，通脹下降將會導致美國聯儲局在今年夏季開始降低基本利率。現時預測，到今年底，預計聯儲局會降息0.75厘，反映目前對軟着陸發生的較高預期，實際降息仍須看未來的經濟數據而定。

內地通縮壓力屬短暫 歐元區總算避免了技術性經濟衰退，但德國等製造業大國正面臨困境。未來，這些國家有機會受惠於外圍前景改善，同時國內需求預計有望於今年內逐步復甦，故此小幅上調經濟增長預期。另外，近期通脹和利率下降將會支持家庭支出復甦。

內地方面，外圍前景近期雖有所改善，但通縮問題仍然令人擔憂。隨着政府資助減少，家庭需求疲軟的問題可能會更為顯著。同時，產能過剩導致大宗商品價格（尤其是食品價格）下跌，因此已下調通脹預測，並認為當前短期的通縮壓力有可能是暫時性的。

總括而言，從目前的經濟數據看來，今年環球經濟實現軟着陸的機會率正在上升。

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