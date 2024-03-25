拍賣消息：大同新邨銀主貨260萬推拍

撤辣後樓市交投旺，尤以細價上車盤受追捧，本周有逾120項物業推出拍賣，當中不乏該類單位，大角咀大同新邨兩房銀主盤僅以260萬元推拍，較估價低約15%。

環亞物業拍賣明日推拍約56項物業，上述銀主單位為大眾樓低層9室，實用面積約320方呎，開拍呎價約8,125元。單位銀行網上估價約306萬元，呎價約9,563元，現時開價低約46萬元或約15%。

同場亦推出長沙灣紹恆大廈低層E室，屬法院令物業，實用面積約276方呎，推拍價約268萬元，呎價約9,710元。同面積同室戶成交要追溯至2021年，一個中層同類單位以約385萬元售出，呎價約13,949元。

北角富利來低估價28% 忠誠拍賣本周三將推出約44項物業，當中，北角富利來大廈低層連平台銀主單位，實用面積約225方呎，平台面積約493方呎，開拍價350萬元，呎價約15,556元。單位銀行估值約490萬元，開價低約28.6%。

場內也推拍牛池灣居屋瓊山苑E座高層2室銀主盤，已補價自由市場開價398萬元，以單位實用面積約568方呎計，呎價約7,007元。推拍價較銀行網上估價低約113萬元或約22.1%。

黃開基拍賣行同日推拍約27個物業，土瓜灣嘉寶大廈中層C室，實用面積約266方呎，連租約開價238萬元，呎價約8,947元。今年該廈一個同面積低層D室，以約300萬元易手。