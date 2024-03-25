二手淡靜：藍籌盤周末僅開19單 挫三成

樓市聚焦新盤市場，二手市況進一步放緩。中原指出，10大屋苑於過去周六、日錄19宗成交，按周顯著下跌約32.1%，已連跌兩周。期內佔4個未聞成交，包括鰂魚涌康怡花園及茶果嶺麗港城等。

嘉湖山莊兩房貶15% 該批二手屋苑再錄蝕讓情況，中原伍耀祖稱，天水圍嘉湖山莊錄4宗成交，其中，景湖居5座中層E室兩房戶，實用面積約446方呎，以390萬元沽，呎價約8,744元。原業主於2018年4月以460萬元購入單位，持貨近6年帳蝕約70萬元，單位貶值約15.2%。

鰂魚涌太古城上周末亦錄4宗買賣，有移民盤業主從外地回港出貨。該行趙鴻運表示，項目天山閣高層F室，實用面積約536方呎，兩房間隔，業主早已移民，近期回港放盤叫價約798萬元，減至約755萬元售出，呎價約14,086元。

此外，港島區逾千萬元單位近日連錄虧損。消息稱，香港仔黃竹坑站揚海首錄二手買賣，項目1A座高層C室，實用面積約524方呎，近日以約1,700萬元售出，呎價約32,443元。單位2021年9月購入價約1,872萬元，現帳面貶值約172萬元。

碧瑤灣持10年仍損手 利嘉閣鄧惠源稱，薄扶林碧瑤灣19座低層A室，實用面積約906方呎，以1,240萬元連車位易手，呎價約13,687元。原業主持有物業約10年帳面仍損失約40萬元。

不過，也有業主受惠樓市撤辣，短線獲利出貨。消息透露，粉嶺名都2座極低層單位，實用面積約376方呎，原業主去年11月以333萬元購入，市傳以383萬元售出，成交呎價約10,186元，約4個月帳面升值約50萬元。