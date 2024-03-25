利奧坊‧首隅加推 周四賣20個單位
3月全新項目還有恒地的旺角利奧坊‧首隅，暫沽37伙，發展商昨加推價單第3號共25伙，折實平均呎價約19,318元。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，新推單位實用面積272至353方呎，折實價532.86萬至707.2萬元，呎價約17,024至21,331元，同時安排本周四發售20伙。同系鰂魚涌THE HOLBORN昨連沽15伙，套現約8,900萬元，項目全數標準單位售罄。
緹外洋房成交價10億
若單計過去兩天，新盤市場錄約475宗成交，按周大增約兩成，為32個周末最多。期內有市區豪宅錄巨額成交，嘉里建設(00683)石硤尾緹外昨招標售出項目院墅B，實用面積11,589方呎，附設花園及車庫，成交價達10億元，再創2013年一手住宅銷售條例實施後，九龍區一手住宅售價新高，呎價約86,289元。
信和置業(00083)等4大發展商的西南九龍維港滙系列昨沽4伙，吸金逾6,700萬元。當中3伙來自維港滙II，包括有大手買家斥2,463.8萬元購兩伙。
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