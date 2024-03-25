利奧坊‧首隅加推 周四賣20個單位

3月全新項目還有恒地的旺角利奧坊‧首隅，暫沽37伙，發展商昨加推價單第3號共25伙，折實平均呎價約19,318元。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，新推單位實用面積272至353方呎，折實價532.86萬至707.2萬元，呎價約17,024至21,331元，同時安排本周四發售20伙。同系鰂魚涌THE HOLBORN昨連沽15伙，套現約8,900萬元，項目全數標準單位售罄。