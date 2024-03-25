新盤月內三千六刁破頂
SEASONS PLACE周三282伙晒冷
樓市撤辣後新盤交投氣勢如虹，3月截至昨日一手成交已突破3,600宗，創2013年一手新例實施後單月新高。其中，將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE剛於上周六首輪賣樓，並即日沽清可供發售單位，當晚加推項目最後一批單位，落實周三次輪盡賣餘下282伙。
首輪售368戶 套23億
會德豐地產集團副主席兼常務董事黃光耀表示，上述由集團發展的項目，首輪銷售沽出368伙，套現約23.6億元。當日大手時段售出約120伙，涉及超過20組買家，約半數為內地客。該時段有兩組大手客購入6伙，最大手涉額約4,788萬元。
加推的最後244伙涵蓋一房至三房戶，有21伙為特色戶，實用面積282至665方呎，折實售價452.3萬至1,260.8萬元，呎價約14,047至19,379元，該批單位售價上調約1%，折實後佔約三成售價低於500萬元。而次輪銷售單位還包括已發出價單而未推出的38伙，該批單位售價亦上調約0.7至1.5%，而當日發售的整批單位折實平均呎價約15,357元。
本月銷售量最多項目，為月初首輪發售的恒基地產(00012)的長沙灣Belgravia Place第1期，暫售出約400伙。同屬全新盤的王新興集團九龍灣泰峯亦沽約310伙，惟日前有3伙顯示為簽訂臨時買賣合約後交易未有進展。
中洲置業的沙田星凱‧堤岸過去兩天沽5伙，套現4,817.9萬元，項目3月共沽194伙。英皇國際(00163)的香港仔澄天上周五及上周六共沽6伙。
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