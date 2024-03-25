新盤月內三千六刁破頂

加推的最後244伙涵蓋一房至三房戶，有21伙為特色戶，實用面積282至665方呎，折實售價452.3萬至1,260.8萬元，呎價約14,047至19,379元，該批單位售價上調約1%，折實後佔約三成售價低於500萬元。而次輪銷售單位還包括已發出價單而未推出的38伙，該批單位售價亦上調約0.7至1.5%，而當日發售的整批單位折實平均呎價約15,357元。