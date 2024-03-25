簡訊一覽
●合景泰富(01813)發盈警，預期去年虧損不超過190億元（人民幣‧下同），將遠高於2022年的虧損約92.41億元，主因內地房地產持續不利市況導致其錄得毛損率、物業減值增加、投資物業公允價值虧損增等因素所致。
●首創環境(03989)公布，截至去年底止全年純利為2.85億元人民幣，按年跌82.47%，主要由於2022年內錄得出售新西蘭廢物處理及廢物轉化能源業務權益的單次收入。
●建業地產(00832)發盈警，預期去年將錄得虧損28億至38億元人民幣，按年虧損減少，虧損原因主要是受宏觀經濟形勢及房地產市場下行的綜合影響，導致整體已確認收入規模下降，未能覆蓋成本費用支出；以及集團基於謹慎原則，預估了存貨和應收款項減值準備影響。
●優品360(02360)公布，截至去年底止9個月業績，期內收入19.3億元，純利1.68億元，每股盈利16.8仙，擬派末期息每股6仙。值得留意的是，該集團已把財政年度結算日從3月31日變更為12月31日，因此其業績無法與前一年度作比較。
●威海銀行(09677)公布，2023年收入87.35億元（人民幣‧下同），按年升5.36%；純利按年增長1.43%至19.33億元；擬派年度股息每股0.1元。
●已經從美國紐交所退市的滴滴出行日前公布了季度業績，截至去年底止3個月收入為494.19億元（人民幣‧下同），按年升55.35%；純利8.18億元，按年由虧轉盈。
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