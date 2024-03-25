4大因素致危機重演

自人類文明史上發生過多次的金融危機，而每次危機都有不同的成因。美國全國經濟研究所（NBER）發表了一份工作論文，研究自公元33年羅馬帝國金融危機開始，直到2008年美國次按危機，總共發生10次大規模金融危機。研究結果發現，金融危機可以涉及不同類型的市場、發生在不同政治體制，以及不同的經濟背景之下，而最終有4大因素導致歷史上的金融危機一再重演。

該論文由兩位專注研究金融歷史的學者共同發表，其目的並非僅僅把每次金融危機當成個別事件，而是要盡可能找出金融危機的「多樣性」與「共通點」。

決策及投資者存私欲 研究指出，其中一種導致危機不斷重演的因素，是公權力的私欲，因為「對於擁有決策權力的人」來說，在某些時候可能會因為自身利益而做出一些可能會導致風險的決策。

其次，個人亦可能會出於私利而做出引發風險的行動，比如為了出於自身利益而進行投機的利己行為，即使這些行為對社會有害。

新產品技術風險難料 第三，金融歷史充滿了新風險、新產品、新技術、新領域，這些風險必然是未知的，因此透過學習歷史去避免新的危機並不容易。

第四，金融體系和整個經濟可能受益於有時會導致危機的風險，比如國與國之間的競爭。

學者認為「製造金融危機」本身的行為並不可取，但危機本身是為了國家主權、資本主義擴張和這樣建構社會所付出的代價之一。