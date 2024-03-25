港人抗逆力強 規劃短視

美商業房地產危 隨時爆金融災難 全球多數主要經濟體的加息周期步入尾聲，環球股市自去年中起迎來一輪牛市，美股、日股、歐股都先後創新高，但不代表金融市場完全無風險。相反，金融危機的來臨往往出其不意，尤其目前美國商業房地產危機、中國經濟增長放緩、日本央行相隔多年首次加息等，都可能會成為新一輪衝擊的導火線。亞洲永明金融顧客服務及產品推廣總監David Broom接受本報訪問稱，多數港人對於自身財務能力有自信，但卻缺乏長遠計劃。

僅41%擁逾一年財務計劃 永明早前發布的亞洲財務抗逆能力指數顯示，香港人的財務抗逆力普遍高於亞洲平均水平，但調查結果同時顯示港人「自信有餘，準備不足」的情況。有67%的受訪者有信心可達成其長遠財務目標，然而只有41%的受訪者擁有一年以上的財務計劃。香港永明金融財富及退休金業務總經理潘紀虹亦坦言，港人的財務計劃通常聚焦於短期，很少有5年以上的長期計劃。

根據調查結果，即使是最富裕的受訪者，亦存在「準備不足、低估支出及缺乏長遠財務規劃」方面的問題。高收入的受訪者與較低收入的受訪者相同，在開支方面均可能超過其月度預算（兩者均為26%），在通過理財以實現長遠目標方面的信心，更略低於較低收入的受訪者（69%對比72%）。

Broom解釋稱，調查的結果其實不過道出了人類的天性——隨着人們財富的增長，開支也會相應地增長。而相比起考慮退休後如何維持生計、未來可能遇到的潛在風險，一般人在升職加薪更多會想到買喜歡的物品、外遊消費等。「這就是人類的本能，不論你收入有多高，這種傾向也依然會存在。」

多數藉社交媒體獲建議 所幸的是，如今所有人都身處一個數碼化的時代，他指出，數碼化乃至人工智能（AI）發展的趨勢，其實有助於降低人們尋求專業財務建議的門檻，並且在很大程度上影響着財務抗逆力。根據調查結果，多數香港人都表示社交媒體是取得財務建議的一個普遍來源（43%），但只有少數人予以信賴（14%）。近半數（46%）的受訪者願意接受有關個人理財方面的教育，但未必願意尋求幫助。

不足25%尋求專業幫助 更重要的是，目前有尋求專業幫助或建議以管理個人財務的受訪者不足四分之一（24%），但這卻恰好是Broom認為最重要的一點。

潘紀虹亦表示，目前永明的網站上已有一些幫助客戶進行財務規劃的工具，她更希望能夠在今年第三季推出一款人工智能工具。她又提到，過去12個客戶的資金輕微流出了香港股票基金，並且主要轉向保守型基金及美股基金，又指去年6月推出的美股基金深受客戶歡迎。

David Broom（左）指，尋求專業建議以管理個人財務的港人較少。右為潘紀虹。 歷史上10大金融危機的特徵