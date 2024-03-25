絲絲講場：花旗4代掌舵人聚首舊生會晚宴

香港銀行界人才輩出，素有業界「少林寺」之稱嘅花旗集團更加盛產金融猛人，早前花旗舉行咗「舊生會晚宴」，請來集團幾代管理層、資深現職及前任同事聚首一堂。集團香港及澳門區行政總裁（CEO）及銀行業務主管辛葆璉（Aveline）就話，每次同商界領袖會面，聽到對方提及曾任職花旗，都會感到窩心和自豪。

同場歡送伍燕儀下月榮休 她認為，全賴歷代前輩們多年來努力不懈，成就花旗這個強大品牌，亦對香港發展貢獻良多。其實Aveline本身加盟花旗都差不多有5年時間，眾所周知同即將於4月初榮休嘅北亞及澳洲地區及銀行業務主管伍燕儀（Angel），都係巾幗不讓鬚眉嘅最佳例子，所以由Aveline在晚宴上代表花旗，向Angel獻花表示敬意就最適合不過啦。

當晚出席嘅「舊生」包括花旗集團香港區前行長陳子政、花旗集團香港及澳門區前行長盧韋柏（Weber），加上兩位女舵手Aveline及Angel，頓時一張花旗香港近代4位掌舵人同框合照，為晚宴生色不少。同場「舊生」仲有劉嘉時、林智剛、鍾國強等，真係猛人雲集。

余絲韻