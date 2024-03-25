城市每月人均消費飆逾倍

臨近第二季，印度大選日子逼近，一直打經濟牌的總理莫迪為增加連任勝算，適時派出統計局於2月底發布圍繞印度家庭開支調查，顯示過去10多年，城市及農村地區的每月人均消費支出預測均狂飆超過一倍。

家庭消費支出調查通常由印度統計局每5年進行一次，但2017至2018年度的數據從未發布，時隔11年後，當局終於公布重點家庭消費支出的調查數據。

預期農村人均收入355元 結果發現城市地區的每月人均消費支出，自2011至2012年的2,630盧比，料升到約6,459盧比（相當於約607港元），印度農村地區的人均收入亦估計從1,430盧比，攀升到3,773盧比（相當於約355港元），累計漲幅分別達1.45倍及1.63倍。統計局是次調查在2022年8月至2023年7月進行，主要基於受訪的261.74萬戶家庭數據，當中155.01萬戶來自農村，其餘106.73萬戶則屬城市家庭。

更重要的是，農村家庭的食品支出比例已從2011至2012年的52.9%，降至46.38%，而城市家庭的食品支出僅佔每月總支出的39.17%，低於2011至2012年的42.6%，分別為首次低過50%及40%，可能導致食品價格在當地零售通脹計算的權重降低。以食品類別劃分，穀物消費佔比大不如前，農村家庭在1999至2000年每月人均花費在穀物約22.55%，但2022至2023年已急降至4.91%，而城市家庭亦由約12.63%，下跌至約3.64%。

換言之，農業大國印度的農民收入壓力倍增。距離大選只餘下數月之際，印度農民就要求政府通過立法保證所有農產品都有最低支持價格（MSP），以保障他們的生計，不過，印度政府僅為豆類、玉米及棉花提供有保證的支持價格，未能打破與農民之間的僵局。