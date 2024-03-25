傳本周試行即日交收結算

據外媒報道，印度證券交易委員會（SEBI）主席Madhabi Puri Buch表示，當地將於3月28日開始試行「T+0」（即日交收）結算制度，即時結算周期可望在2025年3月前完成。中外機構分析均指，此舉將大幅增加投資機會與資金流動性，提高印度市場競爭力。

「T+0」即允許交易時段內，投資者可即日自由買賣；與之相對的，「T+1」交易制度是指當日買進的股票，隔日才能結算、賣出。SEBI自2002年引進「T+3」結算周期後，2003年引進「T+2」結算周期，到了2021年則引進目前的「T+1」結算周期，並於去年1月全面實施。

中證監憂加劇A股投機 拒實施 Madhabi Puri Buch解釋，推動加快結算是由於加密貨幣等替代貨幣崛起，希望確保這個受監管的市場具有競爭性，並為投資者提供相同優勢。在印度之前，美國監管機構曾表示，計劃在5月底加快結算速度，以降低買賣雙方在交易完成前違約的風險。

中國股市方面，去年業界亦有廣泛討論，惟中國證監會相關負責人在8月中旬火速回應指，各方對此分歧較大，當局認為，「T+0」交易客觀上對於豐富交易方式、提高交易活躍度有一定正面作用，但也看到上市公司股價走勢取決於上市公司品質與經營效益，「T+0」交易方式對市場估值的中長期影響有限。

當時中證監負責人又說，A股市場以中小投資者為主，持股市值在50萬元人民幣以下的小散戶佔比96%，現階段實行「T+0」交易，可能放大市場投機炒作和操縱風險，特別是機構投資者大量運用程式化交易，實施「T+0」交易將加劇中小投資者的劣勢地位，不利於市場公平交易，故認為現階段實施「T+0」交易的時機尚未成熟。