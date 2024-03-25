國債入摩望吸7800億

隨着印度國債今年6月底將納入摩根大通一項旗艦新興市場政府國債指數，業界普遍預估全球3大債券指數的入場券有望今年陸續集齊，甚至獲環球資產管理推測，未來數年印度國債可能會吸引1,000億美元（約7,800億港元）的資金流入。為迎合對印度資產垂涎三尺的境外投資者，不少資產管理公司即使暫未有交易許可牌照直接參與印度債市，正透過超國家債券（Supranational Bonds）和掉期（Swap）等工具增加印度國債風險敞口。

10年期債息料跌至6.7厘 在印度被納入全球債券指數之前，境外投資者買入印度國債的門路有限，但數據顯示，印度債券今年迄今在本幣新興市場債券中表現第二好的債券，印度10年期國債孳息率已進一步跌至約7厘的8個月低位，換言之，海外資金已急不及待流入，並推動其債價上升，帶來的資本增值回報也在提高，中長線的印度國債有望「財息兼收」。

印度科塔克銀行（Kotak Mahindra Bank）預計，從4月開始的財年，印度10年期國債孳息率將降至6.7厘的低位；投行巴克萊亦預計降至6.8厘。

為免錯過印度在岸債市的國際認購需求，印度主權債、以印度盧比計價的超國家債等發債規模在去年創新高，市值達到5年來最高的32億美元（約249億港元）水平。巴克萊印度市場主管Siddharth Bachhawat說，全球投資者的參與度增加，今年再創高峰的動能正在增強，除了受惠印度國債「入摩」刺激追蹤基金之外，來自更廣大投資群體的委託投資力度也引人注目。

大戶掃超國家債及掉期 超國家債是由國際組織發行的債券，常見的超國家組織有世界銀行、國際貨幣基金組織（IMF）、亞洲開發銀行（ADB）等。M&G英卓投資管理及William Blair等投資機構正積極買入超國家債，這些屬「AAA」投資級別債券以盧比計價，讓海外投資機構毋須獲得在印度經營許可證就能投資印度債務。

儘管超國家債的稅前回報率往往低於印度國債，但由於這些債券在離岸結算，買家不必繳納印度在岸交易的預扣稅，故報酬率仍然吸引。同時，基金管理公司也在利用跨境總回報掉期（Total Return Swaps，TRS）等衍生金融工具，讓海外投資者獲得跟持有印度國債相近的回報率，但不需在印度開設帳戶。

掉期本質上是雙方對調現金流，TRS亦不例外。境外投資者按合約預設的固定或浮動利率向基金管理公司付款，以交換基金管理公司在合約參考資產的總回報，資產可以是涉及印度債券，而收益就是票面息收入與資本收益。位處孟買的星展銀行財務主管Ashhish Vaidya估計，當接近6月底時，TRS活動將顯著增加。