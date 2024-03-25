印度經濟穩增 外資押注股債

股市連升8年續看俏 中國內地經濟增速下滑、房地產低迷且地緣政治局勢惡化等多個不利因素，驅使投資者拋售中港股票之際，與中國相鄰的印度引起了投資者及製造商的關注，外資過去一年湧進這片熱土，押注這個國家成為下一個「中國故事」。

日本散戶捧印股基金 印度股市無疑正在蓬勃發展，印度SENSEX指數去年升幅達到18.7%，連升8年。星展執行董事兼高級經濟師Radhika Rao認為，資本支出周期復甦、經濟增長前景、境外資金流入及企業盈利表現強勁，助長了股市表現。

就算是廣受外資追捧的日股，原來當地散戶鍾情印度，外媒數據顯示，1月日本境內專注於印度股票的投資信託基金資產總值增長11%，達到2,370億日圓（約16億美元）。考慮到1月印度股票以日圓計價有所增值，這些印度股票基金的實際資金流入量約為1,400億日圓，而日本股票基金幾乎沒有淨流入。

望成為第三大經濟體 印度吸引投資者之處，除了是經濟高速增長及人口紅利之外，是其股票指數追蹤國內生產總值（GDP）的良好紀錄，高盛亞太首席股票策略分析師慕天輝（Timothy Moe）表示，過去20年印度股市以美元計算的複合年回報率為10%，以名義貨幣盧比計算的複合年回報率為13%，反觀新興市場同期的複合年回報率為4%。他直言繼續看好印度，相信印度是亞洲以至全球新興市場最佳的結構性增長機會。

他又說，只要印度的政治及政策穩定下去，以其大量人口、投資資本及基礎設施的潛在機會，有望推動印度經濟在未來5年甚至10年內，增速都達到6%以上增長。印度在去年超越中國，成為全球人口數量最多的國家，當地財政部預期印度在2027年躋身全球第三大經濟體。

大選或帶來入市機會 法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏表示，印度股票的估值有一些貴，邁向印度大選可能隨時觸發股票回調，但相信帶來買入機會。瑞士嘉盛銀行新興市場經濟師兼策略師Mali Chivakul同意，印度估值有些貴，短期面臨一些挑戰，可是相信選舉後，私營企業更加願意去投資，有望推動當地經濟以及股市前進，看好印度的長遠結構增長故事。

Chivakul說，該行確實接獲了不少關於投資印度市場的查詢，只是相對於中國，印度不算十分開放，外資要投資印度實際上仍有很多限制，特別是個人投資者而言，投資的渠道不算多。

觀乎目前散戶在美國買賣的印度股市交易所買賣基金（ETF）超過10隻，平均成交量最多的有iShares MSCI India ETF（美：INDA）和WisdomTree India Earnings Fund（美：EPI）以及iShares MSCI India Small-Cap ETF（美：SMIN）。香港上市的暫時有安碩印度( 02836 )及Global X旗下GX印度精選( 03184 )，但成交不算多。

印度SENSEX指數