人幣轉弱 港股恐下試萬六關

港股近期雖有「北水」加持，但上周五因人民幣匯率跌至4個月低位而令港股重啟弱勢，恒生指數失守10天、20天和100天等多條重要移動平均線。分析員認為，港股短期走勢還看人民幣能否止跌，但觀乎弱人民幣對內地出口有利，短期跌勢恐未止，或拖累恒指失守50天線16,194點，甚至下試16,000點大關。投資者現階段適宜維持守勢，等待轉勢再出擊。

本周期結兼季結添變數 本周五為耶穌受難節假期，港股全周僅得4日市，而周三為期指結算，加上季結等因素，大市更添變數。不過，香港股票分析師協會副主席郭思治認為，所有因素都不及上周五人民幣受壓的「黑天鵝」事件，難免擔心經濟前景是否仍不明朗。現階段除電訊、公路、煤炭等企業不受經濟周期影響外，其餘大多數公司去年業績都「唔會好」。在此背景下，他認為「暫時要睇得保守少少，有貨的投資者就算輸少少都要沽貨離場先」。恒指本周或在16,200至16,600點之間窄幅徘徊。

銀河證券業務發展董事羅尚沛表示，港股近年首季都較強勢，但本季恒指高位只有約17,200點水平，故投資者和基金等對港股有戒心實屬正常。尤其是本周為業績期高峰，如重磅股削減派息，將深化市場負面情緒。

國家發改委明言，將在工業、農業、建築、交通、教育、文旅、醫療7大領域推動設備更新，可望形成年規模5萬億元人民幣以上的龐大市場。意博資本亞洲執行合夥人鄧聲興認為，內地政府明顯更集中推動經濟，故相信今年會減少對企業的打壓。