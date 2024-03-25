華推動國產化 傳棄用美晶片

半導體股受到人工智能（AI）熱潮的帶動，最近一段時間表現跑贏大市。不過，全球各國在半導體領域的競爭也日趨白熱化，為行業帶來了一定風險。外媒引述消息指，內地為推進晶片國產化，已實施更嚴格的政府採購準則，將逐漸在政府的個人電腦（PC）與伺服器淘汰來自英特爾（Intel）和超微半導體（AMD）等美國晶片。

擬減採購微軟作業系統 最新的採購規範乃替代外國科技的重大舉措，此前中國已對美國記憶體晶片大廠美光科技（Micron）進行了制裁。另邊廂，美國以國安為由對愈來愈多中國半導體企業實施制裁，且封鎖先進晶片和生產設備出口到中國。

同時，內地政府正尋求減少採購微軟的Windows作業系統與外國製的資料庫軟件。報道引述內地官員指，目前仍有採購上述外國軟件及硬件的配額，但數量有限，且必須登記並說明採購外國設備的原因。

除了日趨激烈的晶片產業競賽以外，金融市場的主要風險還要看美國的經濟表現。雖然聯儲局官員們此前維持了今年減息0.75厘的中位數預測，但任何有關通脹或經濟增長數據的脫軌，都會令預測發生變化。

本周四美國商部將發布去年第四季國內生產總值（GDP）的第二次修正值，市場暫時估計增幅會維持在1.6%（以年率計按季）不變；而周五會發布2月個人消費開支（PCE）物價指數，預期按年升幅為2.5%，較1月略為反彈0.1個百分點；至於撇除食品及能源後的核心PCE物價按年升幅，則料維持在2.8%不變。

鮑威爾周末講話或放風 另外，聯儲局主席鮑威爾會在香港時間周六凌晨，出席三藩市聯儲銀行活動並發表講話，主題為「宏觀經濟及貨幣政策」。考慮到聯儲局於此前議息後新聞發布會上迴避金融環境是否過於寬鬆的問題，他今次或許會藉着公開演講的機會「放口風」引導市場預期。

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